Palpite: Manchester City x Real Madrid - Champions League - 17/5/23

Manchester City e Real Madrid voltam a se enfrentar no segundo jogo da semifinal da Champions League.

Há interessantes palpites nesta partida da Champions League que podem ser feitos nas principais casas de apostas.

Saiba mais também sobre como usar o código bônus bet365 e código promocional Betano.

Confira dicas de apostas para Manchester City x Real Madrid

Veja os melhores palpites de nossos especialistas para a partida entre Manchester City e Real Madrid, em duelo válido pela segunda partida da semifinal da Champions League, em 17/5/2023, no Etihad Stadium, na cidade de Manchester:

Manchester City para vencer

1.60 na bet365

1.60 na Betano

1.60 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam: sim

1.66 na bet365

1.65 na Betano

1.65 na Sportingbet

Haaland para marcar a qualquer momento

1.66 na bet365

1.66 na bet365 1.53 na Betano

1.53 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Manchester City está invicto nesta edição da Champions

O Manchester City, nesses últimos meses, não perde uma partida há 22 jogos, sendo a última derrota em 5 de fevereiro, por 1 a 0, para o Tottenham, ainda na 22ª rodada Premier League.

Fazendo um recorte para esta edição da Champions League, os ingleses do City já fizeram 11 jogos ao todo, e desses, alcançou 6 vitórias e teve 5 empates. Esse resultado torna o time invicto neste torneio continental.

Com uma equipe consistente, os Citizens se mostram favoritos para vencer o Real Madrid, ainda mais se levarmos em consideração o fator casa: o City venceu todos os jogos como mandantes nesta edição da Champions League, sendo cinco vitórias.

Aposta 1 - Manchester City x Real Madrid - Manchester City para vencer: 1.60 na bet365, 1.60 na Betano e 1.60 na Sportingbet.

Times já somam mais de 50 gols na Champions

Dentre os times que sobraram na competição, Real Madrid e Manchester City têm os melhores ataques do torneio, sendo o time espanhol com 26 gols marcados em 11 partidas e o time inglês com 27 no mesmo número de partidas que seus rivais.

Do lado dos merengues, o trio comandado por Benzema, Vinícius e Rodrygo somam 16 gols. Enquanto entre os citizens, Haaland, Mahrez e Álvarez somam 17 neste torneio.

E se lembrarmos ainda que nas semifinais da edição 2021/22 quando essas duas equipes se cruzaram, houve 7 gols na partida de ida (4 a 3 para o Manchester City) e 4 gols no jogo de volta (3 a 1 para o Real Madrid), esse palpite para um duelo com gols dos dois lados se torna bastante sólido.

Aposta 2 - Manchester City x Real Madrid - Ambos os times marcam: sim: 1.66 na bet365, 1.65 na Betano e 1.65 na Sportingbet.

Haaland é o artilheiro desta edição da Champions League

Como Haaland tem 12 gols no torneio e participou de apenas 9 jogos das 11 em que a equipe disputou, sua média nesta Champions League está em 1.33 por jogo. Com esses números, ele é o artilheiro isolado da competição.

Desses 12 gols feitos pelo norueguês, é bom considerarmos que ele anotou 9 jogando em casa, sendo 3 na fase de grupos, e 6 nas fases mata-mata (oitavas e quartas de final).

Com apenas 22 anos e somente na sua quarta campanha na competição, o atacante já ocupa o 19º lugar na lista de melhores marcadores da história da competição, com 35 gols em 27 partidas, tendo ultrapassado, inclusive, figuras como Samuel Eto'o, Antoine Griezmann, Kaká e Wayne Rooney.

Aposta 3 - Manchester City x Real Madrid - Haaland para marcar a qualquer momento: 1.66 na bet365, 1.53 na Betano e 1.53 na Sportingbet.