Palpite Manchester City x West Ham - Premier League - 4/1/25

Pela 20ª rodada da Premier League, Manchester City e West Ham se encontram para realizar uma partida importante na recuperação dos citizens.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sábado (4 de janeiro), às 12h, no City of Manchester, localizado em Manchester. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Manchester City vence 1.30 na KTO Jogador a marcar Haaland a qualquer momento 1.57 na KTO Gols Mais/Menos Manchester City mais de 2,5 1.83 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Manchester City precisa se recuperar

Depois de alguns resultados abaixo do esperado, a equipe comandada por Pep Guardiola enfrenta críticas e pressão.

Ocupando atualmente a sexta colocação na tabela, o Manchester City entende a necessidade de triunfar neste confronto para se manter próximo dos líderes.

Um dado que reforça a expectativa de vitória dos donos da casa é o retrospecto recente: nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o City saiu vencedor em todas as ocasiões.

Palpite 1 - Manchester City x West Ham - Manchester City vence: 1.30 na KTO.

Haaland é o vice-artilheiro da liga

O atacante norueguês é notavelmente um dos atletas mais letais do futebol mundial, marcando inúmeros gols tanto por seu clube quanto por seleção.

Atualmente, na Premier League, Haaland anotou 14 gols (três a menos que Salah – artilheiro da liga). Para chegar a esta quantidade, o atleta precisou de 19 jogos (média de 0,73).

Ainda, é válido observar que Haaland tem sido um dos cobradores de pênaltis do time, o que pode aumentar ainda mais suas chances de balançar as redes.

Palpite 2 - Manchester City x West Ham - Haaland marca a qualquer momento: 1.57 na KTO.

O histórico indica muitos gols do City

Os atuais campeões têm capacidade de vencer este duelo e marcar muitos gols, que podem ser fundamentais para a equipe recuperar a confiança.

Nos últimos cinco confrontos recentes entre esses dois times, o Manchester marcou exatamente 3 gols em quatro duelos. Ao todo, 14 gols foram marcados neste recorte (média de 2,8).

Outro ponto interessante para se observar é o fato de que o West Ham tem a quarta defesa mais vazada dentre os 20 times do campeonato. Em 19 jogos eles sofreram 35 gols.

Palpite 3 - Manchester City x West Ham - Manchester City mais de 2,5 gols: 1.83 na KTO.