Palpite Manchester City x Tottenham - Premier League - 3/12/23

Veja palpites para apostar em Man. City e Tottenham neste domingo.

Dois líderes recentes do Campeonato Inglês, Tottenham e Man. City perderam este posto para o Arsenal, e agora miram retornar aos trilhos com um duelo de peso nesta 14ª rodada.

Em meio a sua sequência negativa, o Tottenham tem a oportunidade igualar os 29 pontos dos Citizens, que também não vencem há múltiplas rodadas.

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam Sim 1.70 na Betano Total de gols de uma equipe Pelo menos um gol do Tottenham 1.60 na Betano Jogador receber um cartão Yves Bissouma 2.42 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Citizens em sequência com poucos clean sheets

Apesar da invencibilidade de oito jogos, os atuais campeões ingleses não apresentam a mesma consistência defensiva do início de temporada.

Em todas as competições, o Man. City só teve duas partidas sem tomar gols desde que iniciou esta sequência de invencibilidade.

Os dois últimos duelos Big Six dos Citizens terminaram em empates com gols, sendo eles um 4-4 com o Chelsea e anteriormente 1-1 com o Liverpool.

Os Spurs seguem um ritmo similar, acumulando quatro jogos consecutivos com ambas as equipes marcando.

Palpite 1 - Manchester City x Tottenham - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.70 na Betano.

Ataque não é maior problema dos Spurs

Mesmo sem James Maddison, os Spurs seguem balançando as redes em todos os jogos, mesmo que em meio a uma sequência negativa.

Após 13 rodadas, o Tottenham ainda não sabe o que é deixar uma partida da Premier League sem marcar um gol.

Em quatro duelos Big Six nesta temporada, o Tottenham anotou pelo menos dois gols três vezes, com a exceção sendo a derrota por 4-1 para o Chelsea.

Palpite 2 - Manchester City x Tottenham - Pelo menos um gol do Tottenham: 1.60 na Betano.

Bissouma é o jogador com mais cartões dos Spurs

O meio-campista ex-Brighton é peça fundamental para Ange Postecoglou, e terá ainda mais importância com a mais nova lesão de Rodrigo Bentancur.

Bissouma cumpriu suspensão por acúmulo de cartões na última rodada, e não participou da derrota para o Aston Villa por 2-1.

Em 11 jogos nesta temporada, Bissouma tem o maior número de cartões amarelos em sua equipe, com cinco.

Palpite 3 - Manchester City x Tottenham - Yves Bissouma para receber um cartão: 2.42 na Betano.