Palpite Manchester City x Tottenham - Premier League - 23/11/24

Bem no meio de sua pior sequência da carreira, Pep Guardiola tenta levar o Manchester City de volta para o caminho das vitórias num duelo Big Six.

Confira as nossas cotações para esse que é o grande jogo da 12ª rodada da Premier League.

Aposta Palpite Odd Ambos os times marcam Sim 1.46 na Superbet Jogador marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento Heung-min Son 2.55 na Superbet Total de chutes no alvo de um jogador Erling Haaland ter mais do que 1.5 1.66 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Dois principais ataques da competição em campo

Embora a sua atual colocação no meio da tabela não inspira tanta confiança, o ataque do Tottenham tem feito a sua parte na Premier League.

Possuindo 23 gols em 11 jogos, o Tottenham inicia a 12ª rodada como o melhor ataque na principal liga do mundo, o Man. City está logo atrás com 22.

Defensivamente, nenhum dos dois times tem sido brilhante. Os Cityzens foram vazados pelo menos uma vez nos seus quatro jogos mais recentes e o Tottenham nos últimos cinco.



Palpite 1 - Manchester City x Tottenham - Sim para ambos os times marcarem: 1.46 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Manchester City x Tottenham pela Premier League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Perdendo alguns jogos, Son tem bons números

A consistência de Heung-min Son como um dos atacantes mais prolíficos da Premier League desde sua chegada aos Spurs é algo fenomenal.

Ausente de duas partidas por lesão na atual temporada, Son tem seis contribuições para gols em oito aparições pelo Campeonato Inglês.

O camisa 7 fará o 20º jogo de sua carreira contra o Manchester City e, nos primeiros 19, o atacante sul-coreano acumulou oito gols e quatro assistências.



Palpite 2 - Manchester City x Tottenham - Heung-min Son marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento: 2.55 na Superbet.

Haaland vem de bom desempenho na data FIFA

O centroavante norueguês foi titular por duas partidas da Noruega na Liga das Nações e balançou as redes quatro vezes, incluindo um hat-trick contra o Cazaquistão.

Dentro da Premier League ninguém finaliza tanto quanto o Manchester City e seu principal nome no quesito é Haaland com média de 5.0 arremates por jogo.

Desses cinco chutes por partida, a média de Haaland no alvo de seu oponente é altíssima (2.9).

Palpite 3 - Manchester City x Tottenham- Erling Haaland ter mais do que 1.5 finalizações no alvo: 1.66 na Superbet.