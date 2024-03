Palpite Manchester City x Manchester United - Premier League - 3/3/24

O dérbi de Manchester é ponto de destaque na 27ª rodada do Campeonato Inglês, com os comandados de Erik ten Hag visitando o Etihad Stadium.

Enquanto o Man. City segue firme na briga pelo título, o Man. United visa uma vaga na Champions League. Confira as cotações deste clássico inglês no domingo (3).

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam Sim 1.75 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Erling Haaland 1.44 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Bruno Fernandes 6.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Clássico marcado por placares elásticos

O Manchester United pode não ter tanto sucesso em seus confrontos recentes com o Man. City. Porém, a equipe de Old Trafford vem marcando com frequência fora de casa.

O time de Erik ten Hag anotou pelo menos um gol em cada uma das suas últimas oito visitas ao Etihad Stadium, sendo que os mandantes marcaram em seis destes jogos.

Somando 20 partidas em 2024, 11 do Man. City e nove do Man. United, estas equipes ainda não passaram um jogo em branco neste ano.

Palpite 1 - Man. City x Man. United - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.75 na Betano.

Cometa Haaland vem de atuação histórica

O centroavante norueguês foi um dos destaques nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, liderando a vitória de sua equipe por 6-2 contra o Luton Town.

Haaland marcou incríveis cinco gols na casa do Luton, levando sua equipe às quartas de final de mais um torneio no qual o Man. City defende a sua coroa.

Em quatro aparições contra o Man. United em sua carreira, Haaland já balançou as redes cinco vezes, incluindo duas no triunfo do Man. City no primeiro turno da atual edição do Campeonato Inglês.

Palpite 2 - Manchester City x Manchester United - Erling Haaland marcar a qualquer momento: 1.44 na Betano.

Bruno Fernandes com bons números recentes contra o City

O meia do Manchester United pode não viver sua temporada mais artilheira. Mas, seus números nos últimos anos contra os Citizens dão um pouco de esperança ao torcedor do United.

Bruno Fernandes marcou duas vezes nos quatro jogos mais recentes contra a equipe de Pep Guardiola.

Na final da Copa da Inglaterra da temporada passada, Bruno marcou de pênalti na derrota do Man. United por 2-1. O camisa 8 é o cobrador oficial de penalidades máximas em sua equipe.

Palpite 3 - Manchester City x Manchester United - Bruno Fernandes marcar a qualquer momento: 6.00 na Betano.