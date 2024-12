Palpite Manchester City x Manchester United - Premier League - 15/12/24

Confira os nossos palpites para um confronto entre gigantes que andam devendo muito na atual temporada.

Pep Guardiola e Rúben Amorim se enfrentaram recentemente, porém o treinador português trabalhava pelo Sporting. Este será o primeiro encontro entre os dois pelo derby de Manchester.

Confira os nossos palpites para um confronto entre gigantes que andam devendo muito na atual temporada.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 4.55 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.55 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Erling Haaland 1.53 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Ninguém se destaca

O Manchester City está navegando em águas desconhecidas, lidando com sua maior sequência negativa nos últimos anos.

Considerando somente os seus compromissos pela Premier League, o Man. City venceu apenas um jogo desde o início de novembro. Enquanto outras equipes tiveram a capacidade de se aproveitar desse momento ruim dos Cityzens, isso é longe de uma certeza para o Man. United.

Mesmo após o 4-0 diante do Everton, Rúben Amorim alertou os fãs aos períodos de dificuldade que esse início de trabalho iria apresentar. O Man. United perdeu seus dois últimos jogos no Campeonato Inglês.



Palpite 1 - Manchester City x Manchester United - Empate: 4.55 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Manchester City x Manchester United pela Premier League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Clean sheet não faz parte da rotina desses times

O que o Man. City vem sofrendo no lado defensivo, é uma enormidade, mais uma vez vazado múltiplas vezes em sua última partida, derrota para a Juve por 2-0.

Apesar do problema ir muito além do trabalho do goleiro, as mudanças nessa posição merecem destaque. Éderson chegou a perder a posição para Stefan Ortega por dois jogos e voltou a atuar contra a Juventus. Fica a questão se Guardiola seguirá com Ortega na Premier League ou se Éderson terá seu segundo jogo seguido como titular.

No lado do Manchester United, a equipe comandada por Rúben Amorim sofreu pelo menos um gol em cinco dos seis jogos desde que o treinador português assumiu o cargo.



Palpite 2 - Manchester City x Manchester United - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.55 na Betano.

Centroavante norueguês é fã de marcar no Man. United

Desde que se juntou ao Manchester City, nenhuma equipe inglesa foi afetada com mais participações em gols de Haaland do que o Man. United.

O camisa 9 dos Cityzens participou diretamente de nove gols contra o Man. United, marcando seis e dando três assistências.

Durante a edição passada da Premier League, Haaland marcou em ambos os turnos no derby de Manchester. Contando somente gols, West Ham e Wolves são os únicos times da Inglaterra vazados mais vezes pelo artilheiro do Man. City.

Palpite 3 - Manchester City x Manchester United - Erling Haaland marcar a qualquer momento: 1.53 na Betano.