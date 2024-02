Palpite Manchester City x Everton - Premier League - 10/2/24

Os Citizens saíram atrás do placar, mas conseguiram a vitória do estádio do Brentford na segunda (5).

Agora a equipe de Pep Guardiola retorna a sua casa para receber o Everton.

Este jogo no Etihad Stadium abre os trabalhos na 24ª rodada da Premier League. Aqui está nossa seleção de palpites para o duelo em Manchester.

Aposta Palpite Odd Resultado do 1º tempo Vitória do Man. CIty 1.58 na KTO Total de gols de uma equipe Everton para não marcar 1.90 na KTO Jogador para marcar a qualquer momento Erling Haaland 1.57 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Citizens são implacáveis em seus domínios

O Manchester City possui o melhor ataque da Premier League mesmo com um jogo a menos, tendo marcado 54 vezes em 22 jogos.

Tamanha produção ofensiva traz inícios potentes em seus domínios. O time de Guardiola marcou pelo menos uma vez na primeira etapa de todos os seus 10 jogos em casa.

Além deste forte desempenho no ataque, o Man. City não sofreu gols em oito das 10 partidas que realizou em seus domínios.

Palpite 1 - Manchester City x Everton - Vitória do Man. City no 1º tempo: 1.58 na KTO.

Oponentes sofrem pra marcar no Etihad Stadium

O ataque do Man.City pode chamar todas as atenções, mas seus oponentes encaram enorme dificuldade em penetrar sua defesa.

Nas suas três partidas mais recentes em casa, os Citizens conseguiram dois clean sheets, sofrendo apenas um gol no total.

Invicto em seus domínios, o Man. City não sofreu gols em sete dos 10 jogos que realizou no Etihad Stadium.

Palpite 2 - Manchester City x Everton - Everton para não marcar: 1.90 na KTO.

O artilheiro da Premier League está de volta

Erling Haaland esteve em campo pela primeira vez em meses, participando da vitória de 3-1 contra o Brentford na última rodada.

O centroavante norueguês possui 14 gols em 17 aparições, dividindo a artilharia da competição com Mohamed Salah.

No duelo do primeiro turno, Haaland não esteve em campo, mas o camisa 9 do Man. City marcou nos dois confrontos com os Toffees na temporada passada.

Palpite 3 - Manchester City x Everton - Erling Haaland marcar a qualquer momento: 1.57 na KTO.