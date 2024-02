Palpite Manchester City x Chelsea - Premier League - 17/2/24

Protagonistas de um dos grandes jogos do futebol europeu na temporada, Citizens e Blues se encontram pela segunda vez.

O jogo acontece no Etihad Stadium. Enquanto os comandados de Pep Guardiola querem seguir perseguindo o Liverpool, o Chelsea almeja se firmar na primeira metade da tabela. Confira os palpites selecionados para apostar no jogo da 25ª rodada da Premier League.

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam Sim 1.73 na KTO Margem de vitória Manchester City vencer por um gol de diferença 3.80 na KTO Jogador marcar a qualquer momento Cole Palmer 4.50 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Oito gols no duelo do primeiro turno

Chelsea e Man. City realizaram o duelo Big Six com maior número de gols na atual temporada, terminando em um 4-4 no Stamford Bridge.

Jogos com muito gols que se tornaram rotina na vida dos Blues em 2024. As últimas quatro partidas do Chelsea tiveram, pelo menos, quatro gols e ambos os times marcaram.

O Manchester City de Pep Guardiola pode ter a terceira melhor defesa da liga (25 gols sofridos). Porém, foi vazado em quatro dos seis jogos mais recentes em todas as competições.

Palpite 1 - Man. City x Chelsea - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.73 na KTO.

Domínio do Man. City, mas com curtas margens

Após o triunfo do Chelsea na final da Champions League em 2021, o Man. City domina esse confronto direto, vencendo seis dos últimos sete jogos.

Contudo, a maioria destas vitórias têm sido conquistadas em jogos apertados, decididos por apenas um gol.

Considerando apenas os jogos válidos pela Premier League, as últimas quatro vitórias do Man. City contra o Chelsea foram todas por um gol de diferença.

Palpite 2 - Man. City x Chelsea - Man. City vencer por um gol de diferença: 3.80 na KTO.

Cole Palmer já apareceu bem no primeiro duelo

Os Citizens quase escaparam de Stamford Bridge com um triunfo no primeiro confronto na temporada, mas Cole Palmer deixou tudo igual nos acréscimos da etapa complementar..

Palmer não marcou na última rodada, mas teve excelente atuação com duas assistências em triunfo por 3-1 contra o Crystal Palace.

Nenhum atacante do Chelsea marcou mais gols do que os 12 gols de Palmer nesta temporada.

Palpite 3 - Man. City x Chelsea - Cole Palmer marcar a qualquer momento: 4.50 na KTO.