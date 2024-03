Palpite Manchester City x Arsenal - Premier League - 31/3/24

O líder da Premier League visita o atual campeão em duelo de titãs na principal liga nacional do mundo.

Arsenal e Manchester City entram em rota de colisão no Etihad Stadium, com os Reds de olho no resultado deste confronto. Aqui estão nossos palpites para o duelo entre Gunners e Citizens.

Aposta Palpite Odd Jogador marcar a qualquer momento Bukayo Saka 4.10 na Betano Chutes no alvo Erling Haaland ter pelo menos um 1.44 na Betano Jogador distribuir uma assistência a qualquer momento Martin Odegaard 6.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Saka desfalcou a seleção, mas pode retornar neste domingo (31)

O ponta Bukayo Saka acabou cortado da última convocação de Gareth Southgate por lesão, mas pode retornar aos gramados diante dos Citizens.

Na lista de artilheiros dos Gunners na Premier League, Saka é o líder com cinco a mais do que qualquer outro jogador.

São 13 gols em 27 atuações no Campeonato Inglês para Saka, sendo que cinco foram feitos nas sete rodadas disputadas em 2024.

Caso esteja apto a ir a campo, Saka é sem sombra de dúvidas a principal esperança de gol dos Gunners.

Palpite 1 - Arsenal x Manchester City - Bukayo Saka marcar a qualquer momento: 4.10 na Betano.

Haaland mira ampliar vantagem na artilharia

Mesmo perdendo vários jogos nesta temporada, o cometa norueguês é artilheiro isolado da Premier League com 18 gols em 23 atuações.

Haaland alcança essas marcas com um volume ofensivo incrível, possuindo em média quatro chutes por jogo (1.9 no alvo).

Na sua última atuação pelo Man. City na qual passou apagado diante do Liverpool, Haaland acertou o alvo adversário em seu único arremate.

Palpite 2 - Manchester City x Arsenal - Erling Haaland acertar pelo menos um chute no alvo: 1.44 na Betano.

Duelo de garçom e artilheiro da Noruega

Martin Odegaard possui 12 contribuições diretas para gol em 25 aparições nesta temporada, com números bons nos dois últimos meses.

O camisa 10 dos Gunners distribuiu quatro passes para gol em suas sete atuações pelo Arsenal, contando Premier e Champions League.

Este jogo com o Man. City será o primeiro do Arsenal desde que avançou pelo Porto nos pênaltis na Liga dos Campeões. O gol do triunfo por 1-0 no tempo regulamentar foi marcado por Leandro Trossard com passe de Odegaard.

Palpite 3 - Manchester City x Arsenal - Martin Odegaard distribuir uma assistência a qualquer momento - 6.00 na Betano.