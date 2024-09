Palpite Manchester City x Arsenal - Premier League - 22/09/24

Os protagonistas da disputa pelo título inglês nas últimas duas temporadas se enfrentam logo na 5ª rodada.

Confira os nossos palpites para esse duelo de gigantes entre Manchester City e Arsenal.

Aposta Palpite Odd Resultado Man. City vence 1.75 na bet365 Total de gols Menos de 3.5 1.30 na bet365 Total de finalizações de um jogador Kevin De Bruyne ter mais de 1.5 1.40 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Gunners diminuíram a diferença para os Cityzens

Atual tetracampeão, o Manchester City é a equipe dominante no futebol inglês durante os últimos anos, isso não se debate. Agora analisando as duas temporadas mais recentes, a distância entre Man. City e Arsenal é mínima com ambos os campeonatos decididos no detalhe.

A equipe de Mikel Arteta vem sofrendo um pouco com a ausência de Martin Odegaard, algo que preocupa, porém, mesmo nos jogos realizados sem o meio-campista norueguês, não ficou com resultados ruins, vencendo o Tottenham e empatando com a Atalanta, ambos fora de casa.

Os comandados de Pep Guardiola também estão vindo de um empate, não tendo conseguido furar o bloqueio da Inter de Milão em reedição da final da Liga dos Campeões da temporada 22/23;

Lembrando que embora em circunstâncias um pouco diferentes, Arsenal e Man. City empataram por 0-0 no seu último confronto na reta final da edição passada da Premier League.

Palpite 1 - Manchester City x Arsenal - Man. City vence: 1.75 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Manchester City x Arsenal nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Vitória do Manchester City: 1.80 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

Força defensiva é o ponto mais consistente do Arsenal

Como foi dito acima, o Arsenal sofreu uma grande perda no seu setor de criação com a lesão de Martin Odegaard. Em meio a esse problema, o setor defensivo vem sendo ainda mais impactante.

Em cinco jogos na temporada, o Arsenal sofreu apenas um gol e esse veio quando atuava com um homem a menos diante do Brighton.

A falta de gol dos Cityzens na sua última partida pode ser criticada, por outro lado, o sistema defensivo apareceu bem após alguns deslizes na Premier League, segurando o forte ataque da Inter de Milão sem balançar as redes.

Essas equipes se enfrentaram em três ocasiões na temporada passada e combinados esses jogos tiveram três gols.

Palpite 2 - Manchester City x Arsenal - Menos de 3.5 gols: 1.30 na bet365.

Um Kevin De Bruyne mais finalizador nesta temporada

A potência e qualidade do chute de Kevin De Bruyne é um ponto conhecido de qualquer grande fã do futebol, mas também exímio passador, o meia belga nem sempre finaliza muito em uma partida.

O início de temporada do camisa 17 dos Cityzens tem o apresentado finalizando mais frequentemente do que em temporadas anteriores.

Uma amostra de cinco jogos não determina o que se esperar do resto da temporada, mas merece atenção o fato de KDB ter 17 finalizações nesse período, possuindo múltiplos chutes em cada uma de suas aparições.

Palpite 3 - Manchester City x Arsenal - Kevin De Bruyne ter mais de 1.5 finalizações: 1.40 na bet365.