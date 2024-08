Palpite Man. City x Man. United - Community Shield - 10/08/24

Adversários na final da edição passada da Copa da Inglaterra, os dois rivais abrem a temporada brigando pela taça.

Enquanto os Citizens estiveram presentes nas últimas três edições da Community Shield, o Manchester United retorna a disputar esta final pela primeira vez desde 2016.

Kevin De Bruyne almeja uma temporada mais saudável

O Manchester City jogou 20 dos 38 jogos de sua campanha campeã na Premier League sem De Bruyne, fora por lesão em um período longo.

Contudo, mesmo tendo sua temporada prejudicada, o craque dos Citizens não deixou de ser impactante no tempo em que esteve em campo.

De Bruyne teve a sua sexta temporada na Inglaterra distribuído 10 ou mais assistências.

O retrospecto do meia belga diante do Manchester United inclui três gols e seis assistências em 19 aparições por todas as competições.

Cometa Haaland buscando terceiro ano de sucesso nos Citizens

De certa forma, Erling Haaland não encantou tanto quanto na temporada de estreia no Manchester City, mas ainda produziu números fora da curva.

Apesar de perder alguns jogos ao longo da temporada, o camisa 9 do Man. City foi artilheiro da Premier League pelo segundo ano seguido, desta vez marcando 27 gols em 31 partidas.

Haaland tem média de um gol por jogo contra o Manchester United ao longo de seis aparições no dérbi de Manchester.

United entrará em campo sem Rasmus Hojlund

Marcus Rashford deve ser titular nesse final de semana, mas sem Hojlund que se recupera de lesão, Erik ten Hag tem algumas opções no ataque.

Joshua Zirkzee pode pintar como novidade fazendo a sua primeira aparição no clube, grande reforço ofensivo do Man. United nesta janela de verão.

Rashford teve três finalizações no último amistoso do Man. United na pré-temporada, atuando em apenas um tempo diante do Liverpool,

O camisa 10 do United teve uma média de 1.9 chute por jogo na edição passada da Premier League.

