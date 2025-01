Palpite Madureira x Fluminense - Campeonato Carioca - 26/01/25

Após vencer a primeira no Estadual, o Flu segue fora de casa, agora enfrentando o Madureira.

Após vencer a primeira no Estadual contando com a presença de seu elenco principal e o técnico Mano Menezes, o Flu segue fora de casa, agora enfrentando o Madureira.

Apesar de ocupar a 10ª colocação, o Madureira está apenas dois pontos atrás do G4 e pode subir muitas posições caso surpreenda o Tricolor das Laranjeiras.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fluminense 1.42 na Betano Total de gols do primeiro tempo Mais do que 0.5 1.47 na Betano Resultado correto Madureira 0-1 Fluminense 4.80 na Betano

Madureira em queda de produção

O Tricolor Suburbano abriu a temporada inspirado, somando quatro dos seis primeiros pontos disputados e caiu a partir da terceira rodada.

Madureira, Botafogo e Bangu são os três mais mal colocados da competição e possuem em comum o fato de terem sido derrotados nas últimas duas rodadas.

A Portuguesa-RJ e o Vasco da Gama superaram o Madureira, marcando um total de quatro gols e sofrendo apenas um da equipe comandada por Daniel Neri.



Palpite 1 - Madureira x Fluminense - Vitória do Fluminense: 1.42 na Betano.

Fluminense começou bem com titulares

Ao fim do primeiro tempo, na sua última aparição, o Flu liderava por 2-1 o seu compromisso contra a Portuguesa-RJ fora de casa.

Keno e Germán Cano foram muito bem em suas estreias nesta temporada, responsáveis pelos três gols do Tricolor das Laranjeiras no triunfo fora de casa.

O Madureira foi vazado no primeiro tempo de suas duas derrotas desde o último final de semana.



Palpite 2 - Madureira x Fluminense - Pelo menos um gol no primeiro tempo: 1.47 na Betano.

Potencial sequência com o mesmo placar

Em meio a tantas incertezas, Fluminense e Madureira vêm entregando o mesmo resultado em circunstâncias similares nos últimos anos.

O Madureira acumula três duelos seguidos contra o Fluminense, sempre perdendo pelo placar de 1-0

Desde o início do Campeonato Carioca da temporada passada, o Madureira já sofreu seis derrotas por um gol de diferença, incluindo três pelo placar de 1-0.

Palpite 3 - Madureira x Fluminense - Madureira 0-1 Fluminense: 4.80 na Betano.