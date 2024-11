Palpite Liverpool x Real Madrid - Champions League - 27/11/24

Pela quinta rodada da UEFA Champions League, um clássico entre ingleses e espanhóis: o Liverpool recebe o Real Madrid.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (27 de novembro), às 17h, no Anfield Road, localizado em Liverpool. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Liverpool ou Empate 1.31 na Parimatch Ambos marcam Sim/Não Sim 1.56 na Parimatch Jogador a marcar Salah a qualquer momento 2.37 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Liverpool vem sendo forte em casa

A equipe do Liverpool vem se mostrando altamente eficiente quando atua em casa, tanto que venceu seus últimos sete jogos no Anfield Road.

Embora a equipe não tenha tido desempenhos consistentes frente ao Real Madrid, acreditamos na possibilidade dos ingleses não serem derrotados neste confronto.

Afinal, vale mencionar que o Liverpool é o líder desta primeira fase da UCL, tendo alcançado 100% de aproveitamento (quatro vitórias em quatro jogos).

Palpite 1 - Liverpool x Real Madrid - Liverpool ou Empate: 1.31 na Parimatch.

Dois ataques poderosos

As duas equipes contam com jogadores altamente talentosos em suas equipes, o que indica que esse pode ser um jogo com gols de ambos os lados.

Para respaldar esse palpite, é importante considerar que ambos têm uma média superior a um gol por jogo neste torneio.

O Liverpool foi às redes em 10 oportunidades nas quatro primeiras rodadas (média de 2,5). Do outro lado, no mesmo número de jogos, o Real Madrid marcou 9 (média de 2,25).

Palpite 2 - Liverpool x Real Madrid - Sim para ambos marcam: 1.56 na Parimatch.

Salah tem sido fundamental no ataque do Liverpool

O camisa 11 do Liverpool tem sido mais uma vez uma peça fundamental para a equipe, tendo contribuído ativamente com gols e assistências.

Nesta temporada o atleta já realizou 18 jogos, dos quais marcou 12 gols e deu 10 assistências, ou seja: na média ele participa diretamente de gols em todos os jogos que disputa.

Ao considerar a Premier League, Salah é o vice-artilheiro do campeonato, com 10 gols em 12 jogos, o que demonstra que ele é de fato um atleta decisivo.

Palpite 3 - Liverpool x Real Madrid - Salah marca a qualquer momento: 2.37 na Parimatch.