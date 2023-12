Palpite Liverpool x Newcastle - Premier League - 1/1/24

Confira os palpites para apostar em Liverpool x Newcastle.

Após uma tremenda troca de posições no topo da tabela, o Liverpool é quem termina o primeiro turno na liderança, e buscará manter esse posto, recebendo o Newcastle em Anfield.

Para os visitantes vale a oportunidade de colocar um fim nesta sequência de resultados negativos,

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Liverpool 1.45 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.60 na Betano Jogador ter assistência a qualquer momento Kieran Trippier 7.00 na Betano

Magpies caem drasticamente longe de casa

O Newcastle enfrenta como principal problema na temporada sua queda brutal de desempenho quando atua fora do St. James Park.

Após o fim do primeiro turno, o Newcastle possui uma única vitória como visitante, quando goleou o Sheffield United ainda em setembro.Os Magpies acumulam um triunfo, dois empates e seis derrotas longe de seus domínios.

Pela frente, Eddie Howe e cia. vão ter o líder da Premier League, que não perdeu em casa em todas as competições nesta temporada.

Duelo de grandes ataques

Liverpool e Newcastle marcam a sua presença entre os principais ataques da competição, o Liverpool com 39 gols, e o Newcastle não tão atrás com 37.

Apesar de não vir em seu melhor momento, o Newcastle vem marcando com frequência em seus jogos mais recentes.

Em todas as competições, a equipe de Eddie Howe só não balançou as redes em um dos seis últimos jogos que realizou.

Palpite 2 - Liverpool x Newcastle - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.60 na Betano.

Newcastle bota esperanças em um de seus líderes

Assim como os Magpies não vivem sua melhor fase, e talvez como uma das principais causas, Trippier não passa pelo seu melhor momento.

Contudo, o lateral direito do Newcastle segue muito perigoso em cobranças de faltas e escanteios, algo corroborado pelos seus números na competição.

Nenhum atleta deu mais passes para gol do que Trippier, que possui sete na Premier League, empatado na liderança de assistências com Pedro Neto e Mohamed Salah.

Palpite 3 - Liverpool x Newcastle - Kieran Trippier ter uma assistência a qualquer momento: 7.00 na Betano.