Palpite Liverpool x Manchester United - Premier League - 05/01/25

O maior clássico inglês chega em um período no qual a diferença entre essas duas equipes é enorme

O maior clássico inglês chega em um período no qual a diferença entre essas duas equipes é enorme, com o Liverpool liderando bem a Premier League e o Man. United incrivelmente na 14ª posição.

Ruben Amorim teve um de seus raros bons momentos no Man. United batendo os Cityzens no derby e agora tentará repetir a sorte diante do Liverpool de Arne Slot.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Liverpool 1.30 na Superbet Marcar gol e dar uma assistência a qualquer momento Mohamed Salah 4.40 na Superbet Jogador receber um cartão a qualquer momento Manuel Ugarte 2.80 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Três a zero fora o baile no primeiro turno

Arne Slot deu o seu cartão de visitas para os fãs do futebol inglês na terceira rodada da Premier League, quando liderou os Reds a uma atuação brilhante em pleno Old Trafford, vencendo por 3-0.

Por mais incrível que pareça, desde aquela derrota as coisas só pioraram para o Man. United, trocando de técnico e sofrendo resultados ainda piores no início da trajetória de Ruben Amorim.

O Liverpool, por sua vez, seguiu se provando nos principais jogos, tendo superado equipes como Chelsea, Man. City e Real Madrid na atual temporada.



Palpite 1 - Liverpool x Manchester United - Vitória do Liverpool: 1.30 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Liverpool x Manchester United pela Premier League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Mohamed Salah está em outro patamar

Analisando todas as principais ligas europeias, nenhum atleta chega perto dos números incríveis de Salah na atual temporada.

O camisa 11 dos Reds é o artilheiro da Premier League com 17 gols, enquanto nenhum outro atleta além dele e Erling Haaland marcaram mais do que 12. No ranking de assistências, o terceiro colocado tem sete e o líder Salah tem 13.

Salah participou de três dos cinco gols do Liverpool na goleada da última rodada por 5-0 contra o West Ham.

Relembrando o duelo do primeiro turno contra o Man. United, Salah participou dos três gols da vitória dos Reds, deixando o seu e distribuindo duas assistências.



Palpite 2 - Liverpool x Manchester United - Mohamed Salah marcar e distribuir uma assistência: 4.40 na Superbet.

Volante uruguaio deve retornar ao time titular

Manuel Ugarte ficou de fora da última rodada, uma derrota em casa por 2-0 para o Man. United. O atleta ex-Sporting estava cumprindo suspensão por acúmulo de amarelos.

Analisando todos os jogadores com pelo menos cinco cartões amarelos presentes nesse duelo entre Liverpool e Man. United, Ugarte é o que de longe precisou de menos tempo para chegar a essa marca.

Ugarte e Kobbie Mainoo ambos possuem cinco cartões em 13 aparições, mas Ugarte só foi titular em oito jogos, enquanto Mainoo começou jogando em 11 ocasiões.

O volante uruguaio trabalhou com Ruben Amorim no Sporting e passou a receber mais oportunidades após a chegada do treinador português. Ugarte foi amarelado nas suas últimas duas aparições pelo Man. United.

Palpite 3 - Liverpool x Manchester United - Manuel Ugarte receber um cartão a qualquer momento: 2.80 na Superbet.