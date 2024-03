Palpite Liverpool x Manchester City - Premier League - 10/3/24

Dois candidatos ao título da Premier League se enfrentam neste domingo (10). A liderança estará em jogo no duelo entre Reds e Citizens.

O impacto desta partida é tão simples quanto significativo. Quem vencer termina a rodada na primeira colocação. Aqui estão nossos palpites para este jogão em Anfield.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Liverpool ou empate 1.65 na Betano Total de chutes Mohamed Salah ter dois ou mais 1.55 na Betano Número de passes Rodri ter 84 ou mais 1.88 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Nenhum visitante venceu em Anfield na temporada

Líder da Premier League, o Liverpool ainda não foi superado em sua casa desde o início da competição. Os comandados de Jürgen Klopp somaram 35 dos 41 pontos que disputaram em casa.

Nos dois jogos do Man. City como visitante contra uma equipe que ocupa uma das quatro primeiras posições, o Man. City foi derrotado em ambas as ocasiões, perdendo por 1-0 para Arsenal e Aston Villa.

Estes duelos no topo da tabela sem o apoio de sua torcida representam metade das derrotas do Man. City em toda a temporada.

No último confronto entre Reds e Citizens em Anfield, os donos da casa saíram vitoriosos pelo placar mínimo.

Palpite 1 - Liverpool x Manchester City - Vitória do Liverpool ou empate: 1.65 na Betano.

Craque egípcio deve retornar ao time titular

Mohamed Salah perdeu alguns jogos por lesão, mas já retornou a campo neste meio de semana, saindo do banco na vitória por 4-1 contra o Sparta Praga pela Europa League.

A expectativa é de que Salah retorne ao time titular contra o Man. City. Somente Ollie Watkins (26) tem mais participações diretas em gols na atual Premier League do que o camisa 11 dos Reds.

Salah possui uma média de chutes por partida de 3.2, tendo pelo menos duas finalizações nas suas últimas oito partidas no Campeonato Inglês.

Palpite 2 - Liverpool x Manchester City - Mohamed Salah ter dois ou mais chutes: 1.55 na Betano.

Volante espanhol dita o ritmo dos Citizens

Rodri participa do jogo tendo ações com a bola em um nível altíssimo. O palpite é fácil de se jultificar pelo número bem significativo de passes certos por jogo.

A média de passes certos de Rodri por partida no Campeonato Inglês é de 97.4, sempre estando entre os atletas que mais tocam na bola. Isso acontece independentemente se o Man. City está atuando dentro ou fora de casa.

Na sua última partida pela Premier League, em triunfo por 3-1 diante do Manchester United, Rodri tentou 114, acertando 103.

Palpite 3 -Liverpool x Manchester City - Rodri ter 84 ou mais passes: 1.88 na Betano.