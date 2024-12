Palpite Liverpool x Manchester City - Premier League - 01/12/24

Confira os nossos palpites para essa partida de extrema importância, com os Reds podendo abrir 11 pontos de vantagem para os Cityzens.

Provavelmente o grande jogo da Inglaterra nos últimos cinco, seis anos, Liverpool x Man. City terá sua primeira edição desde a chegada de Arne Slot em Anfield.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Liverpool 2.10 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Mohamed Salah 2.27 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.47 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Liverpool em pleno estado de graça

Neste período do ano, embora já tenha sido derrotado uma vez, dá até para chamar a temporada do Liverpool de perfeita.

A equipe comandada por Arne Slot lidera a Premier League com folga, mesmo quadro da Liga dos Campeões neste novo formato, possuindo uma classificação geral.

O triunfo mais recente dos Reds demonstrou mais uma vez a sua capacidade em grandes jogos, superando o Real Madrid de maneira dominante numa vitória por 2-0 em Anfield



Palpite 1 - Liverpool x Manchester City - Vitória do Liverpool; 2.10 na Betano.

Briga dos principais artilheiros da Premier League

Mohamed Salah tinha algumas chuteiras de ouro antes da chegada de Erling Haaland ao Campeonato Inglês.

Haaland ainda é o principal artilheiro da Premier League e vem de dois gols no meio de semana pela Champions League, mas o momento de Salah é melhor em âmbito nacional.

O atacante egípcio possui cinco contribuições diretas para gol nas duas rodadas mais recentes da Premier League, grande nome da virada contra o Southampton no último final de semana, marcando duas vezes no 3-2 a favor dos Reds.



Palpite 2 - Liverpool x Manchester City - Mohamed Salah marcar a qualquer momento: 2.27 na Betano.

Ataque dos Cityzens não vem sendo o principal problema

O zero do Man. City na derrota da semana passada contra o Tottenham engana quem acha que o ataque não produziu.

Os Cityzens finalizaram 23 vezes e em múltiplas ocasiões o goleiro Guglielmo Vicario se provou crucial, superando uma lesão grave no tornozelo, que deve o tirar de ação por um bom tempo.

Todo esse volume ofensivo recente do Manchester City resultou em uma melhor produção na sua última atuação. Os comandados de Pep Guardiola decepcionaram a torcida com o resultado de empate da maneira como aconteceu, mas conseguiram marcar três gols contra o Feyenoord.

A equipe do Man. City, em sua pior fase nos últimos anos, ainda é a segunda colocada tendo um dos quatro melhores ataques da Premier League.

Palpite 3 - Liverpool x Manchester City - Sim para ambas as equipes marcam: 1.47 na Betano.