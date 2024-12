Palpite Liverpool x Leicester - Campeonato Inglês - 26/12/24

Pela 18ª rodada da Premier League, Liverpool e Leicester se encontram para realizar uma partida importante na luta pelo título.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quinta-feira (26 de dezembro), às 17h, no Anfiel Road, localizado em Liverpool. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultados Especiais Liverpool vence e não sofre gols 1.83 na bet365 Jogador a marcar ou dar assistência Salah a qualquer momento 1.20 na bet365 Gols Mais/Menos Liverpool mais de 1,5 1.15 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Liverpool quer ampliar liderança

Mesmo com um jogo a menos, o Liverpool abriu quatro pontos de vantagem em relação ao Chelsea, segundo colocado. E nesta partida o objetivo é claro: se distanciar ainda mais no topo.

O time de Anfield Road tem como trunfo para este duelo diante do Fulham o fato de ser o segundo melhor mandante da liga, com seis vitórias, um empate e uma derrota.

Ainda, é importante observar que os comandados de Arne Slot são donos da melhor defesa da competição, enquanto o Leicester tem o quarto pior ataque.

Palpite 1 - Liverpool x Leicester - Liverpool vence e não sofre gols: 1.83 na bet365.

Salah vem brilhando

O egípcio de 32 anos vem realizando uma temporada empolgante, sendo fundamental em muitas das vitórias do Liverpool durante o Campeonato Inglês.

Salah, inclusive, se destaca como o principal artilheiro da Premier League 2024/25 e um dos principais assistentes. Ele anotou 15 gols e contribuiu com 11 assistências.

Ou seja, com 16 jogos realizados no campeonato, a média indica que ele costuma participar diretamente de um gol em todas as partidas que atua.

Palpite 2 - Liverpool x Leicester - Salah marca ou dá assistência: 1.20 na bet365.

Liverpool tem o segundo melhor ataque do campeonato

O líder do campeonato, além de ser dono da defesa mais eficiente, é também o time que tem o segundo setor ofensivo mais eficiente.

Em 16 jogos realizados, o Liverpool marcou 37 gols, isso indica que eles anotam um tento a cada 39 minutos de bola rolando.

Ainda, outro ponto importante para ser observado é que dos 13 últimos jogos oficiais da equipe, em 12 deles o Liverpool marcou dois ou mais gols.

Palpite 3 - Liverpool x Leicester - Liverpool mais de 1,5 gols: 1.15 na bet365.