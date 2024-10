Palpite Liverpool x Chelsea - Premier League - 20/10/24

Possivelmente o jogo mais aguardado da Premier League, Liverpool e Chelsea protagonizam o duelo de destaque da sétima rodada.

Perseguido de perto por várias equipes, o líder Liverpool defende sua vantagem diante de um promissor Chelsea.

Aposta Palpite Odd Ambos os times marcam Sim 1.44 na bet365 Jogador marcar ou dar uma assistência Cole Palmer 2.05 na bet365 Jogador distribuir uma assistência a qualquer momento Mohamed Salah 6.00 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Ficar no zero é incomum para ambas as equipes

Somando todas as suas aparições na atual temporada, Chelsea e Liverpool possuem 21 jogos e em apenas duas ocasiões deixaram o campo sem marcar, uma para cada.

Desde que perdeu para o Man. City por 2-0 na estreia dessa temporada, os Blues marcaram em 10 compromissos seguidos.

O Liverpool possui 16 gols em seis jogos após o tropeço em casa há pouco mais de um mês, quando foi surpreendido em derrota por 1-0 para o Nottingham Forest.

Palpite 1 - Liverpool x Chelsea - Sim para ambos os times marcarem; 1.44 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Liverpool x Chelsea pela Premier League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Empate: 4.10 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

Cole Palmer segue encantando em Londres

Será difícil encontrar no futebol mundial um atleta que tenha elevado seu status nos últimos 12 meses de tal maneira como Palmer.

O camisa 20 dos Blues está provando que sua temporada de estreia foi uma amostra do que há por vir, começando 24/25 no mesmo ritmo.

Palmer tem uma participação direta para gols nas últimas três rodadas da Premier League e é o líder nesse quesito na atual temporada da principal liga nacional do mundo.

Palpite 2 - Liverpool x Chelsea - Cole Palmer marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento: 2.05 na bet365.

Mohamed Salah começa bem sob o comando de Arne Slot

A presença de estrelas estabelecidas como o camisa 11 auxilia tremendamente na transição de Jürgen Klopp para Arne Slot.

O atacante egípcio contribuiu diretamente para quase dois terços dos gols de sua equipe na Premier League.

Salah é o líder dos Reds em assistências na temporada, possuindo cinco passes para gol em apenas nove aparições por todas as competições.

Palpite 3 - Liverpool x Chelsea - Mohamed Salah distribuir uma assistência a qualquer momento: 6.00 na bet365.