Palpite Liverpool x Brighton - Premier League - 31/3/24

Confira os melhores palpites para apostar em Liverpool x Brighton, na Premier League, neste domingo.

Ocupando a segunda colocação apenas por sua desvantagem no saldo de gols, os Reds entram em campo em busca dos três pontos enquanto Gunners e Citizens batalham no Etihad Stadium.

O Brighton faz a viagem a Anfield para duelo com os comandados de Jürgen Klopp. Confira nossos palpites para este confronto entre Reds e Seagulls.

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols Liverpool e partida com pelo menos dois gols 1.50 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.55 na Betano Jogador ter assistência a qualquer momento Pascal Gross 5.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Brighton encara dificuldades longe do Falmer Stadium

A equipe de Roberto De Zerbi segue na briga por competições europeias, mas encara desafios por conta de seu desempenho como visitante.

Enquanto os Seagulls sofreram uma única derrota na Premier League em seus domínios, este número sobe para sete fora de casa, perdendo metade de seus embates.

Aumentando ainda o nível do desafio, os Reds possuem números bem acima da média como mandantes, desperdiçando apenas seis pontos em casa durante toda a temporada.

Em todas as suas 11 vitórias no Anfield, os jogos do Liverpool tiveram no mínimo dois gols.

Palpite 1 - Liverpool x Brighton - Vitória do Liverpool e partida com pelo menos dois gols: 1.50 na Betano.

Primeiro turno proporcionou belo duelo em Brighton

Quando essas equipes se enfrentaram pela primeira vez com mando dos Seagulls, o duelo terminou com quatro gols em empate por 2-2 no Falmer Stadium.

A campanha do Brighton como visitante pode decepcionar, mas seus principais problemas não são ofensivos.

Nos 14 jogos que realizou longe de seus domínios, em 10 ocasiões marcou pelo menos uma vez.

Mesmo com excelentes resultados em sua casa, o time de Klopp não tem sido impenentrável defensivamente, sofrendo gols em 8 dos 9 jogos como mandante em 2024.

Palpite 2 - Liverpool x Brighton - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.55 na Betano.

Alemão surpreende liderando a liga em assistências

Três atletas dividem o primeiro lugar em número de passes para gol na atual edição da Premier League, sendo que dois estarão em campo no Anfield neste domingo (31).

Mohamed Salah pelo Liverpool e o meia Pascal Gross deram 10 passes para gol, assim como Ollie Watkins.

Desde o início de 2024, o meia alemão do Brighton acumula seis assistências em todas as competições, sendo quatro na Premier League e outras duas na Copa da Inglaterra.

Palpite 3 - Liverpool x Brighton - Pascal Gross distribuir uma assistência a qualquer momento: 5.00 na Betano.