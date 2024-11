Palpite Liverpool x Brighton - Premier League - 02/11/24

Conectados pelo bom início de novos técnicos que de certa forma excedem as expectativas, Liverpool e Brighton se encontram neste sábado (2).

Conectados pelo bom início de novos técnicos que de certa forma excedem as expectativas, Liverpool e Brighton se encontram neste sábado (2).

Confira os nossos palpites para esse confronto entre Reds e Seagulls.



Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam Sim 1.60 na Betano Total de cartões Menos do que 4.5 1.72 na Betano Total de chutes Mais do que 27.5 1.91 na Betano

Duelo do meio de semana deu um gostinho do que esperar

Liverpool e Brighton rodaram o elenco no seu confronto recente, mas não deixaram de escalar peças importantes pela Copa da Liga.

O Liverpool levou a melhor numa partida de cinco gols e esse foi o segundo jogo seguido dos Reds sofrendo múltiplos gols.

Mesmo em confrontos contra membros do Big Six, o ataque do Brighton tem aparecido bem na atual temporada, marcando oito gols em quatro partidas contra Arsenal, Chelsea, Tottenham e o próprio Liverpool.

Palpite 1 - Liverpool x Brighton - Sim para ambas as equipes marcarem; 1.60 na Betano.

Disciplina é ponto positivo em ambos os lados

Somente Brentford, Everton e Manchester City receberam menos cartões amarelos do que Brighton e Liverpool.

Seagulls e Reds estão empatados no ranking, cada um com 20 cartões amarelos e esses números baixos puderam ser observados no compromisso da Copa da Liga.

O Brighton deixou o campo sem ser advertido, enquanto o Liverpool recebeu dois cartões no triunfo da última quarta-feira (30).

Palpite 2 - Liverpool x Brighton - Menos do que 4.5 cartões: 1.72 na Betano.

Brighton finaliza com frequência bem alta

Apesar da derrota, o Brighton foi bem mais agressivo do que o Liverpool no quesito de finalizações neste último duelo.

Os Seagulls finalizaram 19 vezes e os Reds tiveram 11 chutes, ambos acertando o alvo sete vezes.

Considerando as nove partidas da Premier League, o Brighton é o quarto no ranking de finalizações, com 15.1 por jogo, e tem apresentado bons números mesmo contra oponentes de peso.

Palpite 3 - Liverpool x Brighton - Mais do que 27.5 chutes: 1.91 na Betano.