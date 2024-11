Palpite Liverpool x Aston Villa - Premier League - 09/11/24

Os comandados de Arne Slot realizam seu último compromisso antes da data Fifa, recebendo o Aston Villa.

Os comandados de Arne Slot realizam seu último compromisso antes da data Fifa, recebendo o Aston Villa.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Liverpool 1.50 na Parimatch Total de chutes Mais do que 25.5 1.64 na Parimatch Total de defesas Mais do que 6.5 1.80 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.



Contraste de momentos

De maneira geral, o Aston Villa faz uma grande temporada, o que não significa que a sua fase seja a das melhores, se preparando para enfrentar o Liverpool. Os comandados de Unai Emery possuem três derrotas consecutivas por todas as competições.

Os Reds, por sua vez, não importa o recorte escolhido quando uma equipe venceu 14 dos 16 jogos, praticamente só existem pontos positivos a serem destacados.

Recebendo o atual campeão alemão em sua última aparição, o Liverpool trucidou o Bayer Leverkusen em Anfield, vencendo por 4-0 diante de sua torcida. A equipe de Slot é a única com 100% de aproveitamento na UEFA Champions League.

Palpite 1 - Liverpool x Aston Villa - Vitória do Liverpool: 1.50 na Parimatch.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Liverpool x Aston Villa pela Premier League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Ataque insaciável em Anfield

O Liverpool fez algo na sua última partida que não era realizado desde outubro de 2022, aplicar quatro gols contra o Bayer Leverkusen.

A equipe inglesa chegou a esse feito atacando sem cessar no segundo tempo, terminando o jogo com 22 arremates.

Em meio a seu terceiro jogo consecutivo em casa, as duas primeiras partidas desta série tiveram uma média de 31.5 finalizações, com os Reds atacando muito bem, mas também cedendo algumas chances para Leverkusen e anteriormente o Brighton.

Palpite 2 -Liverpool x Leverkusen - Mais do que 25.5 chutes: 1.64 na Parimatch.

Dibu Martínez e Caoimhín Kelleher andam trabalhando muito

Um dos desfalques do Liverpool é o goleiro Alisson, fora com um problema na coxa. Na ausência do brasileiro, Kelleher tem demonstrado o seu valor como um dos melhores goleiros reservas da Premier League.

O Liverpool cedeu apenas um gol nas duas últimas aparições e o nome de Kelleher tem sido chamado em múltiplas ocasiões. Em cada um desses jogos, o goleiro irlandês fez quatro defesas.

A derrota por 1-0 do Aston Villa para o Club Brugge não foi maior por conta do trabalho de Martínez, responsável por seis defesas na partida em solo belga.

Palpite 3 - Liverpool x Aston Villa - Mais do que 6.5 defesas: 1.80 na Parimatch.