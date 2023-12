Palpite Lille x PSG - Ligue 1 - 17/12/23

Classificado para as oitavas da Champions com bastante sofrimento, o Paris Saint Germain redireciona as suas atenções para o campeonato nacional.

Líder da Ligue 1 com quatro pontos de vantagem, a equipe de Luis Enrique partirá em busca dos três pontos contra o Lille, que faz uma boa campanha como quarto colocado.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do PSG 1.88 na Betano Total de gols Três ou menos 1.47 na Betano Resultado (chance dupla) e total de gols Vitória do PSG ou empate e partida com no máximo quatro gols 1.53 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

PSG em alta na Ligue 1

O atual campeão francês não deixa pontos pelo caminho em âmbito nacional há meses, se encontrando no meio de uma sequência positiva.

São oito vitórias seguidas para o Paris Saint Germain, que tropeçou pela última vez em empate com o Clermont na sua última aparição pelo mês desde setembro.

Como visitante, o PSG ainda não perdeu na Ligue 1, vencendo cinco e empatando duas em sete jogos.

Palpite 1 - Lille x PSG - Vitória do PSG: 1.88 na Betano.

Confronto de boas defesas

Apenas o Nice sofreu menos gols do que estas duas equipes que vão se enfrentar neste domingo (17).

Jogando como visitante, o PSG sofreu uma média de gols inferior a um por jogo, levando apenas cinco em sete partidas.

O Lille não fica para trás, dificultando a vida de todos os oponentes que vão até o Stade Pierre-Mauroy, sofrendo apenas três gols em sete jogos.

Palpite 2 - Lille x PSG - Três gols ou menos: 1.47 na Betano.

Sequência de invencibilidade em jogo para o PSG

A última derrota do PSG contando todas as competições ocorreu no dia 4 de novembro, perdendo para o Milan por 2-1.

Desde então, Kylian Mbappé e cia. Venceram quatro jogos, e empataram outros dois. Nestas seis partidas, em apenas uma o jogo passou dos quatro gols.

Da mesma forma, o Lille não realiza um jogo com mais de quatro gols desde o fim de agosto, quando perdeu para o Lorient por 4-1.

Palpite 3 - Lille x PSG - Empate ou vitória do PSG e partida com no máximo quatro gols: 1.53 na Betano.