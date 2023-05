Palpite: Libertad x Athletico-PR – Copa Libertadores – 4/5/23

Veja três sugestões de apostas para o confronto desta quinta-feira entre o Club Libertad e o Athletico Paranaense.

O jogo entre o Gumarelo e o Furacão será na terceira rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América.

O Athletico segue no segundo lugar do grupo, com quatro pontos, os mesmo que o líder Alianza Lima. Já o Libertad está em terceiro, com três.

O time paraguaio surpreendeu nesta competição ao vencer contra o Atlético Mineiro na primeira rodada, perdendo depois do Alianza. O Furacão empatou com o Alianza e venceu o Galo.

Dicas de apostas Libertad x Athletico-PR:

Vitória do Libertad

2,30 na bet365

2,27 na Betano

2,20 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam

1,95 na bet365

2,02 na Betano

1,98 na Sportingbet

Mais de 2,5 gols

2,30 na bet365

2,40 na Betano

2,20 na Sportingbet

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Libertad forte em casa

O Libertad lidera o Apertura com 38 pontos, mais seis que o segundo, o Cerro Porteño, somando em 15 jogos, 12 vitórias, dois empates e uma derrota. Tem o melhor ataque com 31 gols marcados e a zaga menos vazada, com oito gols sofridos.

O Gumarelo conseguiu anotar em todos os seus últimos 10 jogos em casa e perdeu apenas um dos últimos 11 encontros no seu terreno.

Com um ataque forte e um elenco muito experiente, com vários jogadores bem acima dos 30 anos, os paraguaios levam uma pequena vantagem e prevemos que vençam.

Aposta 1 - Libertad x Athletico-PR – Libertad vence: 2,30 na bet365, 2,27 na Betano e 2,20 na Sportingbet.

Gols são esperados, mas não muitos

Sabemos já que o Libertad tem a capacidade de conseguir gols, mas também toma. Mesmo com uma defesa regular, a vontade do Athletico em tentar lançar a sua época vai motivar o time de Paulo Turra no ataque e tudo pode acontecer.

Os encontros entre estes dois times são normalmente equilibrados, assim não esperamos muitos gols, mas esperamos redes vazadas dos dois lados.

Aposta 2 - Libertad x Athletico-PR – Ambas as equipes marcam: 1,95 na bet365, 2,02 na Betano e 1,98 na Sportingbet.

Vitória dos paraguaios por margem pequena

O Libertad perdeu apenas um dos seus últimos nove jogos, anotando gols em 16 dos seus últimos 17 jogos.

O Athletico não venceu qualquer dos seus últimos quatro jogos fora de casa, perdendo os últimos três. Nos últimos cinco jogos tomou gols em quatro e não será fácil travar o ataque do Gumarelo.

Aposta 3 - Libertad x Athletico-PR – Mais de 2,5 gols: 2,30 na bet365, 2,40 na Betano e 2,20 na Sportingbet.