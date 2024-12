Palpite Leicester x Manchester City - Premier League - 29/12/24

Ambos atualmente falhando em seus objetivos para essa temporada, Leicester e Man. City se enfrentam neste domingo (30).

Ambos atualmente falhando em seus objetivos para essa temporada, Leicester e Man. City procuram colocar a sua temporada nos trilhos neste domingo (30).

Confira os nossos palpites para esse confronto entre duas equipes sem nenhuma vitória há quatro rodadas.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Man. City 1.36 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.62 na Betano Equipe com mais cartões Leicester 1.82 na Betano

Man. City costuma se dar bem no King Power Stadium

Os comandados de Pep Guardiola faturaram os três pontos nas últimas quatro viagens à Leicester, sem perder na casa das Raposas desde 2018.

Claramente a fase do Man. City não inspira a confiança normalmente associada ao atual tetracampeão inglês, tendo dito isso, o Leicester tem sido presa fácil para todos os seus oponentes mais recentes.

A equipe comandada por Ruud van Nistelrooy marcou somente um gol e sofreu 10 em três derrotas seguidas nas mãos de Newcastle, Wolves e Liverpool.



Palpite 1 - Leicester x Manchester City - Vitória do Man. City: 1.36 na Betano.

Defesa dos Cityzens é um de vários problemas

Por mais incrível que pareça, boa parte dos pontos favoráveis ao Man. City neste duelo passam muito mais pela fragilidade de seu oponente do que propriamente pelas qualidades atuais dos Cityzens.

Defensivamente, o Manchester City não tem se garantido até mesmo contra ataques pouco produtivos, cedendo três gols combinados em duelos recentes diante de Crystal Palace e Everton, dois times que ainda não marcaram 20 vezes nesta Premier League.

Ambas as equipes balançaram as redes em quatro dos cinco compromissos mais recentes do Man. City.

Palpite 2 - Leicester x Manchester Cityy - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.62 na Betano.

Leicester está entre as equipes mais advertidas

Chelsea e Southampton são os únicos dois times que receberam mais cartões amarelos do que a marca de 45 do Leicester.

O Manchester City está bem abaixo no ranking, exatamente na 15ª posição, com 38 amarelos, mesma marca do Newcastle.

Em seu último jogo, a equipe de Pep Guardiola recebeu apenas um cartão contra quatro do Everton no empate em seus domínios.

Palpite 3 - Leicester x Manchester City - Leicester ser a equipe com mais cartões: 1.82 na Betano.