Palpite Leganés x Real Madrid - La Liga - 24/11/24

Retornando às ações após a última data Fifa do ano, o Real Madrid entra em campo fora de casa diante do Leganés.

Confira os nossos palpites para essa partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Real Madrid 1.47 na Betano Intervalo com mais gols Segundo tempo 1.91 na Betano Total de escanteios de uma equipe Mais do que 5.5 1.75 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Real ainda não perdeu fora de casa

Tirando a surpreendente goleada sofrida no clássico, o Real Madrid tem ido bem em âmbito nacional, inclusive sendo a única equipe ainda sem perder como visitante.

A resposta em La Liga após a derrota para o Barça foi a melhor possível, faturando os três pontos em casa, aplicando 4-0 no Osasuna.

O ataque merengue sofreu a baixa de Rodrygo, saindo lesionado durante o triunfo contra o Osasuna, mas não deixou de produzir, contando com o hat-trick de Vini. Jr.

Palpite 1 - Leganés x Real Madrid - Vitória do Real Madrid: 1.47 na Betano.

Equipes que dobram sua média de gols na etapa complementar

Tema que vem se repetindo em todas as competições, inclusive na decisão da Supercopa da UEFA, é a diferença enorme entre o desempenho do Real Madrid em cada um dos tempos.

O ataque do vice-líder de La Liga, que possui 25 gols em 12 jogos, tem uma média de gols de 0.58 na etapa inicial e 1.5 no segundo tempo.

Os números do Leganés passam longe de ser tão expressivos, tendo apenas seis na mesma quantidade de jogos em casa, todos vindo na etapa complementar.

Palpite 2 - Leganés x Real Madrid - Segundo tempo com mais gols: 1.91 na Betano.

Segunda maior média da competição

Somente a Real Sociedad tem uma média de escanteios superior em relação ao Real Madrid no Campeonato Espanhol

Tendo 11 escanteios na vitória da última rodada contra o Osasuna, a equipe merengue elevou sua média em La Liga para 6.2

O Sevilla, último oponente do Leganés em La Liga, terminou o confronto fora de casa da rodada passada com seis escanteios a seu favor

Palpite 3 - Leganés x Real Madrid - Real Madrid ter mais do que 5.5 escanteios; 1.75 na Betano.