Palpite Lazio x Napoli - Campeonato Italiano - 28/1/24

Pela 22ª rodada da Serie A Italiana, Lazio e Napoli terão seus caminhos cruzados.

O confronto acontece no dia 28 de janeiro (domingo), no Stadio Olímpico, em Roma.

Portanto, confira as informações, prognósticos e palpites que nossa equipe de editores separou para este clássico do futebol italiano.

Aposta Palpite Odd Resultado Lazio vence 2.27 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.80 na Betano Tempo com mais gols Segundo tempo 2.05 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Napoli não tem tido regularidade

Ainda que seja a atual campeã do Campeonato Italiano, a Napoli, nesta temporada, não vem conseguindo demonstrar consistência, como resultado tem oscilado bastante.

Do outro lado, a Lazio, sétima colocada na Serie A, vem demonstrando um retrospecto melhor que seus adversários, inclusive, venceu cinco de seus últimos sete jogos.

Nesse intervalo de sete partidas, as únicas derrotas da Lazio foram para a Inter de Milão, que vem se mostrando como o time mais forte da Itália nesta temporada 2023/24.

Palpite 1 - Lazio x Napoli - Lazio vence: 2.27 na Betano.

As defesas podem se sobressair

A Lazio, em seus jogos mais recentes, vem se deparando com jogos nos quais apenas um time marcou gols. Em suas últimas três partidas, por exemplo, foi assim.

Do outro lado, a Napoli, em seus cinco jogos mais recentes, se deparou com quatro jogos nos quais apenas um time marcou gols.

Ainda, além deste retrospecto recente, é importante considerar que no histórico deste duelo, quatro dos últimos cinco confrontos registrados terminaram com gols apenas de um lado.

Palpite 2 - Lazio x Napoli - Não para ambos marcam: 1.80 na Betano.

O segundo tempo pode ser decisivo

Com os dois times lutando por pontos nesta rodada, o jogo pode ser bastante cauteloso na primeira parte, mas pode ganhar mais ofensividade no segundo tempo.

Nesse sentido, acreditamos que a etapa conclusiva pode ser a metade com mais bolas na rede. E esse palpite se baseia no fato de que nos últimos cinco jogos da Lazio, o segundo tempo foi a parte com mais gols.

Já com a Napoli, em seus dois jogos mais recentes o segundo tempo também foi a parte com mais gols, o que certamente reforça essa possibilidade.

Palpite 3 - Lazio x Napoli - Segundo tempo metade com mais gols: 2.05 na Betano.