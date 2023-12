Palpite Lazio x Inter de Milão - Serie A - 17/12/23

A líder do Campeonato Italiano vai ao Estádio Olímpico de Roma enfrentar a Lazio, no principal jogo da 16ª rodada.

O time da Lazio se garantiu nas oitavas da Champions neste meio de semana, e tem uma longa jornada para se recolocar na briga por vaga na próxima temporada, atualmente ocupando apenas a 10ª colocação na Serie A.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Inter de Milão 1.75 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Lautaro Martínez 2.05 na Betano Resultado (chance dupla) e total de gols Inter ou empate e partida com pelo menos dois gols 1.60 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Dentro ou fora de casa, a Inter de Milão é dominante

Os números da Nerazzurri nesta temporada inspiram confiança em seu torcedor, independentemente do seu adversário e local do jogo.

Em 15 rodadas de Serie A, a Inter de Milão possui 12 vitórias, e como visitante ainda não perdeu, com seis triunfos e um empate.

Na última jornada da Inter fora de casa, a líder da competição não tomou conhecimento do atual campeão, derrotando o Napoli por 3-0.

Os comandados de Simone Inzaghi sequer sofreram um gol em seus três últimos jogos.

Palpite 1 - Lazio x Inter de Milão - Vitória da Inter de Milão: 1.75 na Betano.

A artilharia é toda de Lautaro Martínez

O campeonato se aproxima da metade, mas mesmo com muito em disputa, a vantagem que Lautaro construiu na artilharia é enorme.

Como referência desta equipe, o camisa 10 da Nerazzurri já marcou 14 gols. Ou seja, seis a mais do que Olivier Giroud, o segundo colocado na disputa pela artilharia da competição.

O atacante argentino marcou em duas das últimas três rodadas.

Palpite 2 - Lazio x Inter de Milão - Lautaro Martínez marcar a qualquer momento: 2.05 na Betano.

Lazio decepciona na Serie A

Se na Champions a campanha foi boa, classificando para a próxima fase, em âmbito nacional a situação é outra para a Lazio.

O time de Maurizio Sarri venceu apenas um de seus cinco últimos jogos na Serie A, sofrendo defensivamente contra equipes da parte de baixo da tabela.

Salernitana e Verona, ambos integrantes da zona de rebaixamento, marcaram contra a defesa da Lazio.

A Salernitana venceu em casa a Lazio por 2-1 e o Verona conseguiu um empate por 1-1.

Palpite 3 - Lazio x Inter de Milão - Inter de Milão ou empate e partida com pelo menos dois gols: 1.60 na Betano.