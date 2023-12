Palpite Lazio x Genoa - Copa da Itália - 5/12/23

Veja quais os melhores palpites para Lazio x Genoa, nas oitavas de final da Copa da Itália 2023/24

Pelas oitavas de final da competição, a Lazio recebe a equipe do Genoa. A partida entre esses clubes está marcada para acontecer no dia 5 de dezembro (terça-feira), no Estádio Olímpico, em Roma.

Confira, portanto, as análises e palpites selecionados por nossa equipe editorial, composta por especialista em apostas esportivas.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate no tempo regulamentar 3.66 na KTO Ambos marcam Sim/Não Não 1.60 na KTO Total de gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.61 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site.

Lazio pode poupar jogadores

Sob o comando de Maurizio Sarri, a equipe enfrenta dificuldades na atual temporada da Serie A, acumulando seis derrotas em quatorze jogos. No entanto, vale ressaltar que a Lazio está bem na Liga dos Campeões da UEFA, já garantindo vaga nas oitavas.

Assim, considerando a partida diante do Genoa como menos crucial, é esperado que alguns titulares, incluindo o centroavante Ciro Immobile, sejam poupados devido às preocupações com sua condição física.

Nesse sentido, achamos prudente acreditar em um empate, visto que a partida não apresenta um favoritismo muito grande para nenhum dos lados. Também é importante mencionar que o Genoa não vem fazendo uma campanha tão brilhante neste ano.

Palpite 1 - Lazio x Genoa - Empate: 3.66 na KTO.

Cinco dos últimos seis jogos da Lazio apenas um time marcou

Um dos pontos fortes da equipe da Lazio tem sido o seu sistema defensivo. No Campeonato Italiano desta temporada, a equipe sofreu apenas 15 gols. Enquanto o Genoa, por sua vez, sofreu 19.

Contudo, o que nos faz acreditar em um jogo no qual apenas um ou nenhum time marque gols, é o fato de que nos últimos seis jogos oficiais da Lazio, em cinco deles apenas um time conseguiu balançar as redes.

Ainda que esse seja um jogo eliminatório, acreditamos que as defesas devam se sobressair aos ataques, apresentando um jogo de muita marcação para os dois lados.

Palpite 2 - Lazio x Genoa - Não para ambos marcam: 1.60 na KTO.

Lazio vem participando de jogos com poucos gols

Um dos principais fatores que nos levam a acreditar que este pode ser um jogo com poucos gols, se deve, principalmente, ao retrospecto recente da Lazio, que participou de jogos com menos de 2,5 gols em cinco dos seus últimos seis jogos.

Ainda, vale mencionar que no confronto direto mais recente entre esses dois clubes, pelo campeonato italiano desta temporada, o jogo também apresentou esse aspecto, terminando com vitória do Genoa por 1 a 0.

Outro ponto já mencionado, é que a Lazio pode poupar alguns de seus jogadores na linha de frente, o que pode culminar em um jogo com poucas oportunidades de gols.

Palpite 3 - Lazio x Genoa - Menos de 2,5 gols: 1.61 na KTO.