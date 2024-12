Palpite Lazio x Atalanta - Campeonato Italiano - 28/12/24

Confira os nossos palpites para este que é o embate de maior apelo da 18ª rodada da Serie A.

Pela 18ª rodada da Serie A, Lazio e Atalanta se encontram para realizar uma partida importante na corrida pelo título.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sábado (28 de dezembro), às 16h45, no Olímpico de Roma, localizado em Roma. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Atalanta 2.42 na Betano Jogador a marcar Retegui a qualquer momento 2.77 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.65 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.





Atlanta lidera o campeonato

A equipe da Atalanta, líder da liga italiana com 40 pontos, chega para este duelo motivada a continuar em sua trajetória rumo ao título.

Ainda que atue fora de casa, vale mencionar que a Atalanta está em uma sequência de 11 vitórias seguidas no campeonato e ostenta o fato de ser o segundo melhor visitante da competição.

Do outro lado, embora a Lazio apareça na quarta posição, a equipe comandada por Marco Baroni não vem conseguindo manter uma estabilidade em seus jogos recentes.

Palpite 1 - Lazio x Atalanta - Atalanta vence: 2.42 na Betano.

Retegui entre os artilheiros da liga

Mateo Retegui, atacante naturalizado italiano, vem sendo um dos principais destaques nesta temporada do futebol italiano.

O atleta em questão, ao lado de Thuram – Inter de Milão, é o artilheiro do campeonato nacional, ambos marcaram 12 gols em 17 jogos.

Outro dado relevante para embasar esse palpite é que a Atalanta é dona do melhor ataque do campeonato. Sendo assim, podemos esperar que os líderes do campeonato joguem de forma bastante ofensiva neste duelo.

Palpite 2 - Lazio x Atalanta - Retegui marca a qualquer momento: 2.77 na Betano.

Dois ataques poderosos

Como mencionado, a Atalanta tem o ataque mais eficiente da Serie A Italiana. O time de Gian Piero Gasparini marcou 42 gols em 17 rodadas (média de 2,47 por jogo).

A Lazio, por outro lado, também conta com um time eficiente na linha de frente. No mesmo número de partidas, eles marcaram 32 tentos (média de 1,88 por partida).

Nesse sentido, com os dois times brigando pelo topo da tabela e considerando a alta média de gol dos dois clubes, achamos prudente acreditar em um duelo no qual ambos alterem o marcador.

Palpite 3 - Lazio x Atalanta - Sim para ambos marcam: 1.65 na Betano.