Palpite Lanús x Cruzeiro - Libertadores - 30/10/24

Pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana, o Lanús e o Cruzeiro decidem quem avança para a grande final.

O duelo entre argentinos e brasileiros está marcado para quarta-feira (30 de outubro), às 19h, no estádio La Fortaleza, localizado em Buenos Aires. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Lanús ou empate 1.28 na Betano Time para classificar Lanús 1.57 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.52 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Cruzeiro em jejum de vitórias

O time mineiro vem vivenciando momentos de muita incerteza, afinal, a equipe já acumula uma sequência de sete jogos sem vencer.

Neste recorte, o Cruzeiro somou duas derrotas e cinco empates. Desde que Fernando Diniz assumiu o time, nenhuma vitória foi alcançada.

Do outro lado, o desempenho é ainda pior. O Lanús não vence há onze jogos (sete empates e quatro derrotas). Nesse sentido, a única vantagem plausível dos argentinos é o fator casa.

Palpite 1 - Lanús x Cruzeiro - Lanús ou empate: 1.28 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cuiabá x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Lanús contará com o apoio de sua torcida

Como mencionado, os dois times se encontram em fase de instabilidade, o que pode caracterizar um jogo bastante disputado.

O Lanús, no entanto, vale mencionar, perdeu apenas um jogo atuando como mandante nesta competição continental, gerando confiança para que assegurem uma vaga na final.

Ainda, é importante observar que esta é uma equipe preparada para caso o jogo vá para as penalidades. Afinal, eles eliminaram o Independiente Medellín na fase anterior por via deste método.

Palpite 2 - Lanús x Cruzeiro - Lanús para classificar: 1.57 na Betano.

Dois ataques que passam por dificuldade

Antes de perder por 3 a 0 para o Athletico-PR (com influência de uma expulsão antes do primeiro minuto) o Cruzeiro vinha de uma sequência de 8 jogos com menos de três gols.

Enquanto isso, do outro lado, o Lanús vivenciou algo semelhante: cinco de seus últimos seis jogos ficaram abaixo dos 2,5.

Agora, para uma partida decisiva que vale vaga na final, é esperado que as equipes se exponham pouco, evitando deixar brechas para o adversário marcar em contra-ataques.

Palpite 3 - Lanús x Cruzeiro - Menos de 2,5 gols: 1.52 na Betano.