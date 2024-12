Palpite Juventus x Fiorentina - Serie A - 29/12/24

Tendo os mesmos 31 pontos, mas com um número de jogos diferentes, Juventus e Fiorentina se enfrentam em confronto direto

Tendo os mesmos 31 pontos, mas com um número de jogos diferentes, Juventus e Fiorentina se enfrentam em confronto direto da parte de cima da tabela.

Confira os nossos palpites para este que, ao lado de Lazio x Atalanta, é o embate de maior apelo da 18ª rodada da Serie A.



Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.20 na KTO Jogador marcar a qualquer momento Moise Kean 3.80 na KTO Haverá um pênalti na partida Sim 2.60 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

La Vecchia Signora entende bem de empates

Como pode uma equipe se aproximar de um primeiro turno invicto e mesmo assim estar distante da briga pelo título? A resposta passa pelo alto número de partidas sem um vencedor.

A Juventus realizou nove jogos em seus domínios e dois terços terminaram em empate. O triunfo contra o Monza na última rodada interrompeu uma sequência de quatro empates da Juve.

Ambas com 31 pontos, ataques e defesas similares, Juventus e Fiorentina têm tudo para protagonizar um duelo de enorme equilíbrio. A Viola marcou 29 gols e cedeu 13, enquanto La Vecchia Signora guardou 28 e sofreu os mesmos 13.



Palpite 1 - Juventus x Fiorentina - Empate: 3.20 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Juventus x Fiorentina pela Serie A nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Centroavantes reencontrando suas ex-equipes

Será difícil encontrar no futebol mundial um jogo com tamanho potencial para a lei do ex quanto esse no fim de 2024.

Moise Kean e Dušan Vlahović encontrarão seus últimos clubes e, apesar de Vlahovic ser o nome mais badalado, Kean é quem possui números superiores na atual edição da Serie A.

O atacante italiano é o terceiro maior goleador do Campeonato Italiano, marcando 10 gols em 16 aparições pela Viola.



Palpite 2 - Juventus x Fiorentina - Moise Kean marcar a qualquer momento: 3.80 na KTO.

Pênalti é com esses dois times

Após 17 rodadas, duas das quatro equipes que mais balançaram as redes em cobranças de pênaltis se enfrentarão.

Juventus e Fiorentina fazem parte do grupo de equipes com quatro gols de pênalti na Serie A, combinadas convertendo oito das nove cobranças que tiveram ao seu favor.

La Vecchia Signora também está entre as equipes que mais cometeram penalidades máximas (3), atrás apenas de Venezia, Como e Udinese.

Palpite 3 - Juventus x Fiorentina - Haverá um pênalti no jogo: 2.60 na KTO.