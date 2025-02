Palpite Juventude x Grêmio - Campeonato Gaúcho - 05/02/25

Pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, o Juventude, atuando na condição de mandante, recebe o atual campeão, o Grêmio.

O compromisso entre esses rivais está marcado para quarta-feira (5 de fevereiro), às 22h, no Alfredo Jaconi, localizado em Caxias do Sul. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Grêmio vence 2.35 na Superbet Gols Mais/Menos Grêmio mais de 1,5 2.57 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Não 0.00 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Grêmio invicto no Campeonato Gaúcho

Vencedor das últimas seis edições do Campeonato Gaúcho, o Grêmio chega mais uma vez como um dos principais favoritos ao título.

Sendo assim, a equipe também se mostra favorita para muitos jogos do Campeonato Estadual, tal como este, diante do Juventude.

Vale observar que o Tricolor está invicto na competição de 2025, tendo vencido três jogos e empatado em uma ocasião.

Palpite 1 - Juventude x Grêmio - Grêmio vence: 2.35 na Superbet.

Grêmio tem o melhor ataque da competição

O Tricolor Gaúcho, além da liderança na Chave A, se destaca positivamente pelo seu forte setor ofensivo, que já marcou 12 gols em quatro jogos.

Esses números do Grêmio indicam, que pelo menos na média, o time costuma marcar pelo menos três tentos por rodada.

Sendo assim, tratando-se de um clássico no qual os visitantes poderão de fato testar seu poder, acreditamos que poderão voltar a marcar alguns gols no duelo.

Palpite 2 - Juventude x Grêmio - Grêmio mais de 1,5 gols: 2.57 na Superbet.

Imortal como uma defesa inviolável

Nos quatro jogos do Grêmio disputado no Campeonato Gaúcho deste ano, em todos eles apenas um time ou nenhum marcou gols.

Com isso, o Tricolor se destaca como o clube com a melhor defesa do campeonato, não tendo sofrido nenhum gol em quatro jogos.

Do lado do Juventude, vale ressaltar, o mesmo aconteceu: em seus quatro jogos iniciais, em todos eles apenas uma das equipes balançou as redes.

Palpite 3 - Juventude x Grêmio - Não para ambos marcam: 1.75 na Superbet.