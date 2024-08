Palpite Juventude x Fluminense - Copa do Brasil - 01/08/24

Fluminense e Juventude encaram esse confronto valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

O jogo de ida acontecerá no Rio Grande do Sul, a primeira visita do Tricolor das Laranjeiras ao Alfredo Jaconi desde 2022.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fluminense 2.90 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.50 na Betano Placar correto Juventude 0-1 Fluminense 6.80 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Mano Menezes está dando jeito no Flu

Detentor de um dos piores inícios no Campeonato Brasileiro em um bom tempo, o Fluminense cavou um baita buraco para si, mas gradualmente dá sinais de vida.

Uma equipe que há poucas semanas possuía apenas uma vitória na Série A, deixou a lanterna e está há um ponto de sair do Z4.

Além do Flamengo, apenas o Fluminense possui três vitórias consecutivas no Brasileirão, passando por Cuiabá, Palmeiras e mais recentemente o Bragantino.

Palpite 1 - Juventude x Fluminense - Vitória do Fluminense: 2.90 na Betano.

Grandes possibilidades de um placar baixo

A fundação desse bom momento do Fluminense é o seu desempenho defensivo, entendendo que mesmo durante esse período o ataque passa longe de impressionar.

Esses bons números defensivos se estendem até mesmo antes do retorno das vitórias. O Fluminense não sofre dois gols no mesmo jogo desde 19 de junho, uma derrota por 2-0 para o Cruzeiro.

O prognóstico de uma partida com poucos gols também é corroborado pelo Juventude, dono de cinco clean sheets em 10 jogos em casa no Brasileirão.

Palpite 2 - Juventude x Fluminense - Dois gols ou menos: 1.50 na Betano.

Placar recorrente no histórico recente do Flu

Tendo o conhecimento que o Fluminense conta com uma boa defesa, carregando um ataque fraco nas últimas rodadas, os últimos resultados não surpreendem.

Todas as três vitórias do Fluminense vieram pelo mesmo placar, aplicando 1-0 em seus domínios contra o Palmeiras e na casa do Cuiabá e Bragantino.

O único oponente que o Tricolor das Laranjeiras derrotou por múltiplos gols de diferença desde o fim do Carioca foi o Sampaio Corrêa.

Palpite 3 - Juventude x Fluminense - Juventude 0-1 Fluminense: 6.80 na Betano.