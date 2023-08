Palpite Jamaica x Brasil – Copa do Mundo Feminina – 2/8/23

Veja palpites para apostar no jogo entre a Jamaica e o Brasil, referente à terceira rodada do Grupo F da Copa do Mundo Feminina

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida em que o Brasil precisa vencer para garantir o seu lugar nas oitavas de final. Afinal, a Seleção Brasileira tem menos um ponto que França e Jamaica.

Aposta Palpite Odd Vitória Brasil vencer 1.20 na bet365 Ambos times marcam Não 1.44 na bet365 Resultado correto 2-0 Brasil 5.50 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na casa de apostas.

Amarelinha precisa vencer

A seleção do Brasil começou muito bem a Copa do Mundo Feminina ao vencer o Panamá por claros 4-0.

Na segunda rodada do grupo, a adversária foi a França, candidata a passar às oitavas e entre às candidatas a vencer o torneio.

A amarelinha esteve perto de somar um ponto contra as francesas, mas um gol de escanteio aos 83 minutos, deixou o time de Pia Sundhage em situação mais complicada.

Teoricamente, as brasileiras são bem mais favoritas a vencer do que as jamaicanas, mas as Reggae Girlz já mostraram que têm qualidade, quando forçaram um empate na primeira rodada contra a França.

Palpite 1 - Jamaica x Brasil – Brasil vence: 1,20 na bet365.

Jamaica vai defender

Para o jogo desta quarta-feira, esperamos a seleção da Jamaica a defender bem, tal como fizeram contra a França.

As jamaicanas sabem que um empate chega para passar às oitavas de final e certamente que vão primeiro tentar parar o forte ataque do Brasil.

Não será uma grande surpresa se as Reggae Girlz tentarem segurar o 0-0, tal como fizeram contra a França.

Por isso mesmo, não esperamos gols das jamaicanas. Mas esperamos gols das brasileiras, que devem entrar com tudo para resolver cedo.

Palpite 2 - Jamaica x Brasil – Ambas as equipes marcam - Não: 1,44 na bet365.

Debinha e Geyse para marcar

Atacar será à ordem para a seleção do Brasil, com uma dupla de atacantes muito perigosa, Debinha e Geyse.

O elenco da amarelinha tem muita qualidade em todos os setores e o conta também com uma maior experiência neste tipo de torneios.

Assim, com maior ou menor dificuldade, a seleção do Brasil deverá vencer e arriscamos mesmo no resultado correto de 2 a 0.

Palpite 3 - Jamaica x Brasil – Resultado correto – 2-0 Brasil: 5,50 na bet365.