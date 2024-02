Palpite Ituano x Bragantino - Campeonato Paulista - 24/2/24

Enquanto o time de Pedro Caixinha lidera sua chave, o Ituano está na 3ª colocação do Grupo A com seis pontos, um a menos do que a Portuguesa. Confira nossos palpites para este duelo em Itu aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Bragantino 1.70 na Betano Total de gols de uma equipe Ituano não marcar 2.07 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.65 na Betano

Massa Bruta é visitante indigesto

A raiz da boa campanha no Bragantino neste Paulistão é seu desempenho atuando longe de seus domínios.

O empate diante do Tricolor Paulista por 2-2 na última rodada acabou sendo o primeiro jogo do Bragantino deixando pontos pelo caminho como visitante.

Os comandados de Pedro Caixinha estão invictos longe do Nabizão, vencedores em três de quatro ocasiões.

Focado na Libertadores, é provável que novamente o time de Bragança Paulista poupe titulares no Paulista. Dessa forma, a escalação deve ser de uma equipe similar a que fez um bom jogo no Morumbi em empate no último final de semana.

Palpite 1 - Ituano x Bragantino - Vitória do Bragantino: 1.70 na Betano.

Pior ataque do Paulistão em banco

O Ituano briga por uma vaga na próxima fase muito pelo nível baixo de seu grupo. Os seis pontos do time de Itu o deixariam em uma situação bem mais precária nas outras chaves.

Ofensivamente, os números não inspiram confiança para os donos da casa, que marcaram apenas três gols em nove jogos, isolados com a pior marca da competição.

Em quatro partidas como mandante na atual temporada, o time de Itu marcou somente dois gols. O Bragantino, que o visita nesta rodada, não foi vazado em dois de seus três jogos mais recentes fora de casa em todas as competições.

Palpite 2 - Ituano x Bragantino - Ituano não marcar: 2.07 na Betano.

Potencial para jogos com poucos gols no Novelli Júnior

Com o ataque mais inoperante do futebol paulista em 2024, o Ituano vem realizando jogos com placares baixos na atual temporada.

Apenas uma das nove partidas do Ituano neste Campeonato Estadual tiveram mais do que dois gols. Uma delas foi a derrota por 3-0 para o Guarani.

Defensivamente o Ituano sofre em média um gol por partida em casa, levando quatro no mesmo número de jogos.

Apenas um dos cinco jogos mais recentes do Bragantino em todas as competições, tiveram mais do que dois gols, justamente o empate por 2-2 com o São Paulo.

Palpite 3 - Ituano x Bragantino - Dois gols ou menos: 1.65 na Betano.