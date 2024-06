Palpite Itália x Turquia - Amistosos Internacionais - 4/6/24

Em jogo preparativo para a Eurocopa, a Itália recebe a Turquia para realizar um confronto amistoso.

O duelo acontece no dia 4 de junho (terça-feira), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna. Confira, portanto, três palpites de apostas para essa partida.

Aposta Palpite Odds Resultado Itália vence 1.60 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 2.05 na Betano Jogador a marcar Retegui a qualquer momento 2.42 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Os ajustes finais para a Eurocopa

Ao considerar o Ranking da Fifa, pelo menos no papel, podemos indicar que os italianos são os favoritos desta partida. Afinal, estão na nona posição, enquanto os turcos se encontram na 40ª.

Outro ponto importante que dá indícios de que a Itália pode triunfar nessa partida, é o fator casa, uma vez que poderá contar com sua apaixonada torcida na busca por uma vitória.

Por fim, para respaldar o palpite, a Itália está invicta há quatro jogos, dos quais alcançou três vitórias e empatou uma vez. Assim, certamente tentará manter esse ótimo desempenho diante da Turquia.

Palpite 1 - Itália x Turquia - Itália vence: 1.60 na Betano.

Italianos vem vivenciando jogos pouco movimentados

Embora durante sua trajetória nas eliminatórias para a Euro 2024 a Itália tenha marcado 16 gols e sofrido 9, estabelecendo uma média de 3,1 gols por jogo, não acreditamos que essa média persevere.

Afinal, a Turquia se mostra como uma equipe altamente qualificada e que pode muito bem dificultar o jogo, deixando-o muito 'amarrado' e conturbado no meio de campo.

Ainda, nos três jogos mais recentes da Itália, em apenas um deles o placar final superou a marca de dois gols, o mesmo vale para o retrospecto recente dos turcos.

Palpite 2 - Itália x Turquia - Menos de 2,5 gols: 2.05 na Betano.

Mateo Retegui deve ter oportunidade como titular

O atacante do Genoa realizou 31 jogos pelo clube em 2023/24, nos quais conseguiu marcar nove gols e contribuiu com três assistências. Um número, de certa forma, elevado, dado o poder do elenco da equipe.

Atuando pela Seleção Italiana, ele marcou dois gols em dois jogos na temporada, tendo atuado contra Venezuela e Equador nessa trajetória recente vestindo a camisa ‘azzurra’.

Com o antigo capitão Ciro Immobile ficando de fora da lista de convocados após uma campanha marcada por lesões e declínio de forma, é provável que Mateo Retegui comece jogando, assim, terá suas chances de marcar.

Palpite 3 - Itália x Turquia - Retegui marca a qualquer momento: 2.42 na Betano.

