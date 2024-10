Palpite Itália x Bélgica - Liga das Nações - 10/10/24

O confronto entre Itália e Bélgica tem enormes implicações na disputa por uma vaga na próxima fase da Liga das Nações.

Confira os nossos palpites para o duelo que será realizado no Estádio Olímpico de Roma.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Itália 1.88 na KTO Ambas as equipes marcam Sim 1.83 na KTO Jogador marcar a qualquer momento Mateo Retegui 3.10 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Bélgica vai a campo sem suas principais estrelas

Dois dos três gols da Bélgica na competição foram marcados por Kevin De Bruyne. O meia que atua nos Cityzens é um dos desfalques para a Seleção Belga nesta convocação.

Além de KDB, a Bélgica também não contará com seu goleador mais experiente, Romelu Lukaku é outro grande nome fora desses jogos de outubro.

A Seleção Italiana iniciou bem o torneio fora de casa com duas vitórias, agora lutará para manter os 100% de aproveitamento realizando sua estreia em casa.

Palpite 1 - Itália x Bélgica - Vitória da Itália: 1.88 na KTO.

Mesmo indo bem, Itália foi vazada

A Seleção Italiana abriu os trabalhos nesse grupo diante da França e levou a melhor como visitante, buscando uma virada por 2-1 após sair atrás do placar.

Na segunda rodada os comandados de Luciano Spalletti enfrentaram Israel e também sofreram um gol no triunfo, desta vez por 3-1.

De maneira geral, desde o início da Euro a defesa italiana não sabe o que é manter um clean sheet, sofrendo pelo menos um gol em seus últimos seis jogos.

Palpite 2 - Itália x Bélgica - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.83 na KTO.

Retegui inicia bem sua nova trajetória na Atalanta

Um dos principais jogadores no início do Campeonato Italiano, tem sido o mais novo atacante da Atalanta.

Mateo Retegui divide a artilharia da Serie A com Marcus Thuram, ambos tendo sete gols após o mesmo número de rodadas.

Sem contar com algumas opções ofensivas que seguem de fora, Spalletti poderá dar uma oportunidade a Retegui, que vem feito por merecer no começo de temporada.

Palpite 3 - Itália x Bélgica - Mateo Retegui marcar a qualquer momento: 3.10 na KTO.