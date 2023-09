Palpite Irlanda x Holanda - Eliminatórias da Eurocopa - 10/9/23

Confira as dicas de palpites para apostar em Irlanda x Holanda, nas Eliminatórias da Eurocopa 2024.

Neste duelo válido pela sexta rodada do Grupo B, a Holanda, segunda colocada da chave, enfrenta a Irlanda, quarta colocada, fora de casa. O jogo acontece no dia 10 de setembro (domingo).

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente dois times que almejam uma das duas vagas para a Euro 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado final Holanda vence 1.57 na Betano Ambos marcam Sim 1.93 na Betano Jogador a marcar Cody Gakpo a qualquer momento 2.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Holanda tem um elenco mais competitivo

Figurando na nona posição do Ranking de seleções da FIFA, a Holanda, pelo menos no papel, é uma equipe mais qualificada que seus adversários, que aparecem apenas na posição de número 53.

Contudo, essas colocações podem não representar muita coisa quando ambas as equipes estão dentro das quatro linhas. Dessa forma, nosso embasamento para uma vitória holandesa muito se deve a boa partida recente, na qual venceu a Grécia por 3 a 0.

A Irlanda, por sua vez, vem de derrota para a França por 2 a 0. Assim, nessas eliminatórias para a Eurocopa de 2024, o time está com apenas três pontos, provindos de uma vitória e três derrotas.

Palpite 1 - Irlanda x Holanda - Holanda vence: 1.57 na Betano.

Irlanda ainda tem chances de se classificar

Embora o retrospecto recente apresente vantagens para a Holanda, assim como sua colocação no Ranking FIFA e até mesmo sua posição na tabela do Grupo B dessas eliminatórias, esse ainda assim pode ser um jogo bastante disputado.

Afinal, a Irlanda ainda possui chances matemáticas de garantir sua classificação para a próxima Euro, e atuando com o mando de campo como vantagem, deverá realizar um jogo mais duro contra a Holanda.

Dessa forma, ainda que no último jogo da Holanda e da Irlanda apenas um time tenha marcado, para esta partida em específico as chances de gols para os dois times são boas, visto que esse será um jogo direto pela classificação.

Palpite 2 - Irlanda x Holanda - Sim para ambos marcam: 1.93 na Betano.

Gakpo marcou na vitória contra a Grécia

Este é, sem sombras de dúvida, uma grande esperança holandesa não apenas para o presente, mas também para o futuro. Afinal, o jogador tem apenas 24 anos, mas já mostra um estilo de jogo no qual o coloca como uma estrela na seleção.

Cody Gakpo, vale lembrar, brilhou na Copa do Mundo de 2022, tendo anotado três importantes gols naquela edição. E, recentemente, o atleta deixou sua marca pela primeira vez nessas eliminatórias ao ajudar sua seleção a vencer a Grécia.

Dessa forma, projetando uma Holanda ofensiva neste compromisso, é de se esperar que o atacante holandês encontre alguns espaços para ajudar mais uma vez a Holanda a sair com um resultado positivo.

Palpite 3 - Irlanda x Holanda - Cody Gakpo marca a qualquer momento: 2.65 na Betano.