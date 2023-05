Palpite: Internazionale x Milan - Champions League – 16/5/23

Confira as melhores odds para o jogo de volta entre a Internazionale e o Milan pelas semifinais da Champions League.

A Inter recebe o Milan, esta terça-feira, 16 de maio, a partir das 16h de Brasília, no icônico estádio Giuseppe Meazza, conhecido como San Siro, no jogo de volta das semifinais da Champions League.

Os nerazzurri venceram o primeiro encontro por 2-0 e têm também a vantagem de jogar frente à sua torcida.

Nos três duelos entre ambos nesta temporada em todas as competições, os comandados por Simone Inzaghi levaram a melhor em todos os encontros.

Veja também nossas dicas de código bônus bet365 e código promocional Betano.

Dicas de apostas Internazionale x Milan

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto de volta entre Internazionale e Milan pelas semifinais da Champions League.

Inter para vencer o jogo

2.05 na bet365

2.05 na bet365 2.10 na Sportingbet

2.10 na Betano

Menos de 2.5 gols

1.72 na bet365

1.72 na bet365 1.73 na Sportingbet

1.75 na Betano

Ambas as equipes marcam

1.90 na bet365

1.90 na bet365 1.85 na Sportingbet

1.85 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Inter com um pé em Istambul

Este Derby della Madonnina vai definir o primeiro finalista da Champions League 2022-23.

Com vantagem no agregado (2-0) e em uma série de sete vitórias sucessivas, a Internazionale está em um bom momento e é favorita para vencer o jogo e se qualificar.

Pela frente terá o segundo maior vencedor desta competição, com 7 títulos, mas que venceu apenas um dos seus últimos cinco encontros em todas as competições.

Aposta 1 - Internazionale x Milan - Inter para vencer: 2.05 na bet365, 2.10 na Sportingbet e 2.10 na Betano.

Muita pressão mas poucos gols

Com uma boa defesa e uma linha de ataque irregular, os duelos da Internazionale têm sido de poucos gols marcados e sofridos e se espera que essa tendência continue.

Principalmente porque o Milan não venceu nenhum jogo no mata-mata da atual Champions League por mais de um gol de diferença.

Para piorar a situação dos Rossoneri, não é certo que possam contar com o astro Rafael Leão ainda se recuperando de lesão.

Aposta 2 - Internazionale x Milan - Menos de 2.5 gols: 1.72 na bet365, 1.73 na Sportingbet e 1.75 na Betano.

Ao ataque

Dada a desvantagem, se espera que o Milan tente tirar a diferença de gols logo no início da partida, tornando o embate mais aberto.

Os homens de Stefano Pioli precisam vencer por três tentos de vantagem. No entanto, vale notar que, em nenhuma de suas dez últimas partidas em todas as competições, os Rossoneri conseguiram marcar mais de dois gols.

Por outro lado, a Internazionale tem uma média de dois gols por jogo na Champions League, e deve tentar controlar a bola e apostar no contra-ataque para alargar sua vantagem.

Aposta 3 - Internazionale x Milan - Ambas as equipes marcam: 1.90 na bet365, 1.85 na Sportingbet e 1.85 na Betano.