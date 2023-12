Palpite Internazionale x Real Sociedad - Champions League - 12/12/23

Neste confronto da 6ª rodada da fase de grupos da Champions League, a Internazionale recebe a Real Sociedad.

Neste confronto da 6ª rodada da fase de grupos da Champions League, a Internazionale recebe a Real Sociedad. O confronto acontece no dia 12 de dezembro (terça-feira), no Giuseppe Meazza, em Milão.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites escolhidos por nosso time de analistas para este importante confronto de encerramento do Grupo D.

Aposta Palpite Odd Resultado Internazionale vence 1.62 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 2.02 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.91 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Duelo pela liderança da Chave

Empatados com 11 pontos e já classificados para a próxima fase da Champions League, Inter de Milão e Real Sociedad fazem uma disputa pelo primeiro lugar do grupo.

Por enquanto, o topo da tabela é dos espanhóis, que apresentaram uma campanha de três vitórias e dois empates em cinco jogos, o mesmo alcançado pelos italianos. Assim, tudo está em aberto para ambos.

Porém, embora o retrospecto das duas equipes apresente similaridades, acreditamos em uma vitória da Inter de Milão pelo fato da equipe jogar em casa, local onde não perde há seis jogos.

Palpite 1 - Internazionale x Real Sociedad - Internazionale vence: 1.62 na Betano.

A média de gols no grupo não é das mais altas

Os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões deste ano apresentaram uma média de 3,08 gols por partida. Ao todo, até aqui, foram anotados 247 gols em 80 jogos.

Porém, fazendo um recorte apenas para o Grupo D, a média de gols cai para 2,2 gols por rodada. Ainda, vale mencionar que na primeira partida entre esses dois clubes nesta temporada, esse padrão foi apresentado, visto que o jogo terminou 1 a 1.

Outro ponto que vale ressaltar, é que os dois times já se encontram classificados para a próxima fase do campeonato, o que pode originar um jogo um pouco mais cauteloso.

Palpite 2 - Internazionale x Real Sociedad - Menos de 2,5 gols: 2.02 na Betano.

Real Sociedad tem a melhor defesa da Champions

Dentre os 32 times que fazem parte da fase de grupos da Liga dos Campeões, a Real Sociedad ostenta um dado invejável: é a equipe menos vazada do torneio.

Em cinco jogos disputados, o time espanhol levou apenas dois gols. Assim, a equipe comandada por Imanol Alguacil, apresenta uma média de 0,4 gols sofridos por partida.

A Inter de Milão também vem se mostrando ser uma equipe forte defensivamente. Na Serie A italiana, onde é líder do campeonato, a equipe apresenta a melhor defesa, tendo sofrido apenas 7 gols em 15 partidas.

Palpite 3 - Internazionale x Real Sociedad - Não para ambos marcam: 1.91 na Betano.