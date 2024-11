Palpite Internazionale x Arsenal - Champions League - 6/11/24

Pela quarta rodada da UEFA Champions League, um clássico entre italianos e ingleses: a Inter de Milão recebe o Arsenal.

Pela quarta rodada da UEFA Champions League, um clássico entre italianos e ingleses: a Inter de Milão recebe o Arsenal.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (6 de novembro), às 17h, no Giuseppe Meazza, localizado em Milão. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.10 na Blaze Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.10 na Blaze Escanteios Mais/Menos Arsenal menos de 3,5 2.10 na Blaze

Inter e Arsenal ainda invictos na Champions

Em três partidas realizadas nas rodadas iniciais do torneio europeu, os Gunners se depararam com um empate (0 a 0 contra Atalanta) e duas vitórias (2 a 0 diante do PSG e 1 a 0 contra o Shakhtar Donetsk).

Do outro lado, a Internazionale tem um desempenho semelhante, com duas vitórias (1 a 0 contra Young Boys e 4 a 0 contra Estrela Vermelha) e um empate (0 a 0 contra Manchester City).

Com esses números semelhantes e considerando que ambos são equipes com jogadores talentosos, o empate parece um resultado provável.

Palpite 1 - Internazionale x Arsenal - Empate: 3.10 na Blaze.

Dois times com média de pelo menos um gol por jogo

A Internazionale, em três jogos, conseguiu anotar cinco gols no torneio, o que resulta em uma média de 1,66 por partida.

Do outro lado, os números do Arsenal são mais modestos, sendo três gols a favor em três jogos, indicando uma média equivalente a um gol por jogo.

Nesse sentido, ao somar a média ofensiva dos dois times, podemos chegar a um número de 2,66, o que fortalece o palpite para mais de 2,5 gols no duelo.

Palpite 2 - Internazionale x Arsenal - Mais de 2,5 gols: 2.10 na Blaze.

Arsenal tem tido poucos escanteios a favor

Considerando seus jogos na Liga dos Campeões 2024/25, reparamos que a equipe londrina tem tido poucos escanteios a favor.

Ao todo, nos três jogos iniciais que foram disputados, a equipe comandada por Mikel Arteta cobrou apenas 8 escanteios (média de 2.66).

Ainda, é importante observar que no mesmo torneio, a média de escanteios cedidos pela Inter de Milão em três jogos é de 3.66.

Palpite 3 - Internazionale x Arsenal - Arsenal menos de 3,5 escanteios: 2.10 na Blaze.