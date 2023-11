Palpite Internacional x América-MG - Campeonato Brasileiro - 1/11/23

Saiba os melhores palpites para apostar em Internacional x América-MG, no Campeonato Brasileiro.

Neste confronto da 31ª rodada do Brasileirão, o Internacional recebe o América-MG. O confronto acontece no dia 1 de novembro (quarta-feira), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Internacional vence 1.53 na Betano Gol em ambos os tempos Sim 1.70 na Betano Jogador a marcar Enner Valencia a qualquer momento 2.20 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

América-MG não vence há oito jogos

Amargando a última posição do Campeonato Brasileiro, o América-MG, a cada rodada que passa, vê suas chances de salvação ficarem cada vez mais distantes.

No campeonato como um todo, a equipe mineira, ao lado do Coritiba, é o time que mais perdeu na competição, sendo 19 vezes. Ainda, para piorar o cenário, o Coelho já soma oito jogos seguidos sem vencer.

Outro ponto que deve ser levado em consideração é que o América Mineiro tem o pior desempenho como visitante entre todos os 20 times do campeonato. Até aqui a equipe somou apenas seis pontos longe de casa.

Palpite 1 - Internacional x América-MG - Internacional vence: 1.53 na Betano.

Gol nos dois tempos nos jogos recentes de ambos

O América-MG, apesar dos resultados, vem fazendo bons jogos no Brasileirão. As partidas que envolvem essa equipe costumam ser bastante movimentadas.

Nas últimas cinco partidas em que o Coelho esteve envolvido, em todas elas houve gols tanto no primeiro, quanto no segundo tempo. E isso pode ser algo que volte a acontecer no Beira-Rio.

Ainda, nos três últimos jogos do Colorado, houve também gols nas duas etapas. Assim, sendo essa uma partida que envolve dois times que tem se arriscado bastante, esse se torna um palpite seguro.

Palpite 2 - Internacional x América-MG - Sim para haver gol nos dois tempos: 1.70 na Betano.

Valencia vem se destacando no ataque do Colorado

A principal contratação do Colorado para esta temporada chegou a marcar quatro gols na Libertadores. E agora, vem sendo decisivo também no Campeonato Brasileiro.

Até aqui, o atacante equatoriano já foi capaz de balançar as redes adversárias em cinco oportunidades neste Brasileirão, o que já é o suficiente para o colocar entre os artilheiros da equipe nesta competição.

Além disso, o atleta marcou quatro gols em seus últimos três jogos pelo internacional: 1 gol contra o Coritiba, 1 contra o Vasco e 2 na histórica goleada por 7 a 1 diante do Santos.

Palpite 3 - Internacional x América-MG - Enner Valencia marca a qualquer momento: 2.20 na Betano.