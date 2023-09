Palpite Internacional x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 13/9/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Internacional x São Paulo, no Campeonato Brasileiro.

Assim como o Flamengo, o Tricolor Paulista também já vive ritmo de preparação para a decisão da Copa do Brasil, que se inicia neste domingo (17).

Porém, antes disso, o São Paulo vai até Porto Alegre enfrentar o Internacional no Beira Rio, ainda em busca de seu primeiro triunfo em casa neste Brasileirão.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Internacional 2.10 na Betano Ambas equipes marcam Não 1.70 na Betano Resultado exato Internacional ganhar por exatamente um gol de diferença 3.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Retrospecto ruim do São Paulo longe do Morumbi

Tem sido um tópico recorrente cada vez que o São Paulo disputa uma partida neste Brasileirão longe de sua casa. Ficando ainda mais aparente na última rodada, quando perdeu para o então lanterna, América-MG, por 2-1.

Em dez partidas como visitante, o Tricolor Paulista ainda não venceu neste Brasileirão. Ou seja, o time conta com o seu desempenho dentro do Morumbi para garantir 23 dos seus 28 pontos no campeonato nacional.

O Colorado pode também atravessar dificuldades no Brasileirão. Porém, a sua equipe principal vem de bons desempenhos na Libertadores, e com o retorno da competição só no fim do mês, Eduardo Coudet deverá escalar força máxima nos próximos jogos da Série A.

Palpite 1 - Internacional x São Paulo - Vitória do Internacional: 2.10 na Betano.

Expectativa de poucos gols

Nos 10 jogos que fez como visitante no Brasileirão, o São Paulo marcou apenas sete gols. Já o Internacional possui o segundo pior ataque da competição, com 17 gols em 22 jogos, na frente apenas do Vasco.

Nas cinco partidas mais recentes do Tricolor Paulista em todos os seus torneios, em nenhuma ocasião ambas as equipes em campo balançaram as redes. O mesmo vale para três dos cinco últimos jogos do Colorado.

Palpite 2 - Internacional x São Paulo - Não para ambas as equipes marcarem: 1.70 na Betano.

Boa probabilidade de um placar magro

Apesar de não vencer fora de casa, o São Paulo também passa longe de sofrer com goleadas.

Nos seus dois últimos jogos como visitante, o Tricolor Paulista voltou para casa com derrotas por um gol de diferença.

Já faz um tempo desde a última vitória do Colorado no Brasileirão. Mas, nas três últimas vezes em que o Inter saiu vitorioso na Série A, a vitória veio por um gol de diferença.

Palpite 3 - Internacional x São Paulo - Internacional ganhar por exatamente um gol de diferença: 3.65 na Betano.