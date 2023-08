Palpite Internacional x River Plate - Copa Libertadores - 8/8/2023

Confira palpites para apostar no jogo Internacional x River Plate, na Copa Libertadores, nesta terça-feira

Neste duelo válido pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores, o Internacional, derrotado na primeira partida, recebe a equipe do River Plate.Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente brasileiros e argentinos para a definição de quem avança para as quartas de final. Confira!

Aposta Palpite Odd Chance dupla River Plate ou empate 1.62 na Betano Ambos times marcam Sim 1.82 na Betano Classificação River Plate se qualificar no tempo regulamentar 1.62 na na Betano

Internacional não vence há sete jogos

Atualmente, o Colorado acumula uma sequência incômoda, visto que já são sete partidas sem saber o que é uma vitória. Nesse período foram quatro empates e três derrotas (incluindo a derrota para o próprio River Plate pela primeira partida das oitavas de final).

Além disso, no retrospecto histórico deste confronto, que embora não seja tão tradicional assim, já que ambas as equipes se enfrentaram apenas três vezes, o Internacional nunca venceu o River Plate. No total, foram dois empates e um triunfo dos argentinos.

E um outro ponto para embasar este palpite é o fato de que o River vem de uma sequência de três jogos sem derrota, e é, atualmente, o campeão argentino, tendo feito uma campanha espetacular onde ficou onze pontos acima do segundo colocado.

Palpite 1 - Internacional x River Plate - Chance Dupla River Plate ou empate: 1.62 na Betano.

Ambos os times marcaram nos últimos três jogos de Inter e River

Algo que vem sendo frequente nos jogos tanto da equipe brasileira quanto nas partidas do time argentino é que as duas equipes tem marcado gols durante os noventa minutos.

Nos três jogos mais recentes do Internacional, ambos os times marcaram. A sequência foi iniciada quando perdeu para o Cuiabá por 2 a 1, depois na derrota também por 2 a 1, agora para o River Plate, e por fim em sua última partida, quando empatou com o Corinthians por 2 a 2.

Já com o River é a mesma coisa: nos últimos três jogos os dois times marcaram. Primeiro, um empate por 3 a 3 contra o Rosário, em seguida uma vitória de 2 a 1 sobre o Racing e para finalizar, a vitória sobre o Colorado por 2 a 1 no primeiro jogo das oitavas, no Monumental de Nuñez.

Palpite 2 - Internacional x River Plate - Sim para ambos os times marcam: 1.82 na Betano.

River tem vantagem de um gol para o jogo decisivo

Na primeira partida os argentinos conseguiram triunfar sobre os brasileiros. Com isso, o River tem vantagem no placar para o confronto decisivo. No entanto, a vantagem de um gol é completamente reversível, por isso, a equipe tentará fazer com que este segundo jogo seja bastante parado.

Portanto, com essa vantagem alcançada, o River tem a oportunidade de jogar por qualquer vitória ou também por qualquer empate, independente do número de gols. E, como um contraponto deste palpite, vale ressaltar que os argentinos ainda não venceram como visitantes: foram duas derrotas e um empate.

Porém, o que nos faz acreditar que o River consiga avançar é o retrospecto recente de ambos os times. O Internacional não vem apresentando jogos muito consistentes, e como mencionado anteriormente, já acumula uma sequência de sete jogos sem vencer.

Palpite 3 - Internacional x River Plate - River Plate se classifica no tempo regulamentar: 1.62 na Betano.