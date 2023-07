Palpite Internacional x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 16/7/2023

Veja os melhores palpites para apostar no jogo Internacional x Palmeiras na 15ª rodada do Brasileirão 2023.

Nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para o jogo deste domingo entre Internacional e Palmeiras

Aposta Palpite Odd Mais ou menos gols Menos de 2.5 1.66 na bet365 Ambos times marcam Não 1.80 na bet365 Empate Empate no primeiro tempo 2.05 na bet365

Ataque do Colorado tem números fracos no Beira Rio

A campanha do Internacional como mandante é boa, tendo somado 13 de 18 pontos possíveis. No entanto, isto passa quase que exclusivamente, ou pelo menos na maioria, por sua defesa.

Nestes seis jogos em casa, a equipe de Mano Menezes acumula apenas sete gols, inclusive tendo passado em branco em sua atuação mais recente, diante de seu torcedor, quando ficou em um empate sem gols com o Cruzeiro, na rodada retrasada.

A contratação recente de Enner Valencia foi feita justamente para elevar o desempenho ofensivo desta equipe. Porém, o atleta equatoriano está em um período de transição, e ajuste ao futebol brasileiro, tendo feito apenas uma aparição pelo Colorado.

Palpite 1 - Internacional x Palmeiras - Menos de 2.5 gols: 1.66 na bet365.

Verdão vive sua pior fase nesta temporada

Além da eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, a equipe de Abel Ferreira também acumula quatro rodadas sem uma vitória no Brasileirão.

Uma das chaves para este período fraco é a queda no desempenho ofensivo do Verdão. Em um retrato envolvendo todas as competições, em três das cinco partidas mais recentes do Palmeiras como visitante, o atual campeão brasileiro saiu de campo sem balançar os redes.

Palpite 2 - Internacional x Palmeiras - Não para ambas as equipes marcarem: 1.80 na bet365.

Colorado costuma engrenar no segundo tempo

Há mais de um mês que o Internacional não marca um gol no primeiro tempo de uma partida do Campeonato Brasileiro. Nas quatro últimas rodadas, enfrentando Coritiba, América-MG, Cruzeiro, e Fluminense, o Colorado sempre foi para o intervalo sem gols.

A exceção neste período dos últimos 30 dias, foi a vitória por 3-1 contra o Independiente Medellín, na qual o Colorado teve um início relâmpago, marcando todos os seus gols nos primeiros 30 minutos de jogo.

Palpite 3 - Internacional x Palmeiras - Empate no primeiro tempo: 2.05 na bet365.