Palpite Internacional x Juventude - Campeonato Gaúcho - 25/01/25

Logo na estreia em casa, o Inter tem pela frente o seu segundo principal desafio do Gaúcho, recebendo o Juventude no Beira-Rio.

Confira os nossos palpites para esse duelo que foi disputado sete vezes por três competições diferentes na temporada passada.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Internacional 1.51 na Superbet Ambas as equipes marcam Sim 2.07 na Superbet Total de gols no primeiro tempo Mais do que 0.5 1.36 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Roger Machado conduz excelente trabalho no Inter

O Internacional foi um dos destaques do segundo semestre do futebol brasileiro em 2024, saindo de uma campanha de meio de tabela rumo a um lugar no G4.

A equipe do Juventude se sustentou após a saída de Roger, mas não há como subestimar o impacto positivo que ele teve no Inter. O lateral esquerdo Alexandro Bernabei passou de atleta sem espaço antes da chegada de Roger para um dos melhores da posição no Brasil.

Apesar de o empate na estreia não estar nos planos do Inter, o Colorado demonstrou sua capacidade ofensiva com múltiplos gols no 2-2 fora de casa contra o Guarany.



Palpite 1 - Internacional x Juventude - Vitória do Internacional: 1.51 na Superbet.

Não faltaram gols neste duelo em 2024

Possuindo Roger Machado no seu lado em duelos eliminatórios contra o Inter pelo Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil no ano passado, o Juventude levou a melhor em ambas as ocasiões, mesmo vencendo apenas um de quatro jogos. Já com Roger, o Inter venceu seus dois compromissos contra o Juventude pelo Brasileirão.

Nas três partidas disputadas no Beira-Rio em 2024, ambas as equipes marcaram, com a mais recente terminando em vitória do Inter por 2-1.

O Juventude não fica sem marcar em uma visita à casa do Inter desde 2022, quando foi goleado por 4-0 em partida válida pelo Brasileirão.



Palpite 2 - Internacional x Juventude - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.07 na Superbet.

Gols na primeira etapa de ambos os lados

Gilberto abriu o placar no primeiro tempo em vitória do Juventude para cima do Ypiranga na rodada inicial do Campeonato Gaúcho.

Pelo lado do Colorado, foi Alan Patrick quem marcou o gol do Colorado na etapa inicial do empate por 2-2 com o Guarany.

Apenas um dos sete compromissos entre esses times na temporada passada não teve gol no primeiro tempo, o empate por 0-0 na ida da semifinal do Gauchão.

Palpite 3 - Internacional x Juventude - Pelo menos um gol no primeiro tempo: 1.36 na Superbet.