Palpite Internacional x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 19/10/24

Um clássico que entre as maiores rivalidades do futebol, Internacional e Grêmio se encontram pela 30ª rodada do Brasileirão 2024.

Confira os nossos palpites para esse que será o terceiro Gre-Nal do ano, válido pelo segundo turno do Brasileirão.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Internacional 1.80 na Parimatch Total de gols de uma equipe Internacional marcar dois ou mais 2.11 na Parimatch Total de escanteios Mais de 9.5 1.56 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Longa invencibilidade do Colorado

Somente três equipes não foram derrotadas em suas últimas cinco aparições pelo Brasileirão, duas são Botafogo e Palmeiras, primeiro e segundo colocados da competição, a terceira é o Inter.

Roger Machado encaixou bem esse time e seu desempenho recente coloca a equipe gaúcha firmemente na briga por vaga pela Libertadores, conquistando 17 dos últimos 21 pontos disputados.

Dentro desse clássico, o Internacional acumula quatro vitórias consecutivas desde outubro do ano passado, três delas no Beira-Rio.

Palpite 1 - Internacional x Grêmio - Vitória do Internacional: 1.80 na Parimatch.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro 2024 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Ataque Colorado em plena ascensão

Poucas equipes andam demonstrando o poderio ofensivo do Colorado nas últimas semanas, chegando neste clássico com excelentes números.

Durante toda essa série de invencibilidade, o Inter marcou dois ou mais gols em cada um dos sete últimos jogos.

A média de gols da equipe gaúcha desde o início de setembro é de 2.57 e seu oponente foi vazado múltiplas vezes em cinco de seus sete compromissos mais recentes.

Palpite 2 - Internacional x Grêmio - Internacional marcar dois ou mais: 2.11 na Parimatch.

Produção ofensiva e muitos escanteios para o Colorado

Em duas de suas três últimas aparições, os comandados de Roger Machado tiveram, por si só, nove escanteios em cada.

Esse foi o caso de sua última partida, quando empatou com o Corinthians por 2-2 no Beira-Rio, jogo no qual o Colorado mostrou grande poder de reação, indo buscar o empate em múltiplas ocasiões.

O Grêmio de Renato Portaluppi vem de duas partidas nas quais combinou para 20 escanteios, tendo 10 em cada.

Palpite 3 - Grêmio x Internacional - Mais de 9.5 escanteios: 1.56 na Parimatch.