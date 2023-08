Palpite Internacional x Fortaleza – Campeonato Brasileiro - 19/8/23

Confira os melhores palpites para o jogo entre Internacional e Fortaleza pela 20ª rodada do Brasileirão 2023.

Neste sábado, o Leão do Pici viaja até ao Estádio Beira-Rio para enfrentar o Colorado e a bola rola às 16h (horário de Brasília) em confronto válido pela 20ª rodada da Série A nacional.

O time gaúcho não vence há sete jogos no Brasileirão 2023, em que é atualmente 13º na tabela. Já o visitante é 11º e chega motivado após goleada por 4 a 0 frente ao Santos no Castelão.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Internacional e Fortaleza pela 20ª rodada do Brasileirão 2023.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Internacional 2.05 na Betano Ambas equipes marcam Sim 2.00 na Betano Mais/menos escanteios Mais de 8 escanteios 1.45 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Abra sua conta com código promocional Betano e aproveite apostas grátis

Outra opção é o código promocional Novibet

Se quiser um novo site de apostas, conheça a Lance Betting para iniciantes

Mando de quadra dita favorito

O Internacional atravessa uma má fase, mas ainda assim conseguiu avançar às quartas da Libertadores, e espera acabar com o jejum de vitórias no campeonato frente ao Fortaleza.

Como mandante, o saldo é positivo, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas, e se espera que o Colorado saia para cima em busca do resultado desde cedo.

Com uma campanha fraca enquanto visitante, conseguindo apenas oito dos 27 pontos que disputou longe de seus domínios, o Fortaleza não deve conseguir travar o Internacional no Beira-Rio.

Palpite 1 - Internacional x Fortaleza: Internacional para vencer: 2.05 na Betano.

Ao ataque

Desde a chegada de Eduardo Coudet ao comando do Internacional, o time vem pressionando a saída de bola do adversário e soma já cinco partidas balançando as redes adversárias.

Claro que essa opção tática também cria mais espaços na defesa, permitindo o contra-ataque do adversário, e o Colorado sofreu 10 gols nesse período.

Ao mesmo tempo, o Leão do Pici chega após garantir vaga às quartas de final da Sul-Americana e de boa goleada no Brasileirão, por isso, devemos assistir a vários gols que não devem ser restritos apenas a um dos times.

Palpite 2 - Internacional x Fortaleza: Ambas as equipes marcam - Sim: 2.00 na Betano.

Escanteios em alta

Ambos os times buscam uma maior regularidade neste segundo turno do Brasileirão e vão subir ao gramado visando os três pontos, explorando os lados de campo e tentando chegar na linha de fundo.

Esperando um jogo com ataque de ambos os times, outro mercado interessante para este duelo é o dos escanteios.

Estatisticamente, os gaúchos têm média de 4,4 tiros de canto por jogo, enquanto os cearenses têm 5,3 escanteios a seu favor.

Palpite 3 - Internacional x Fortaleza: Mais de 8 escanteios: 1.45 na Betano.