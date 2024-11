Palpite Internacional x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 8/11/24

Em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão, um duelo de gaúchos e cariocas: o Internacional recebe o Fluminense.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sexta-feira (8 de novembro), às 19h, no Estádio Beira-Rio, localizado em Porto Alegre. Confira, portanto, as análises e dicas do nosso especialista em apostas esportivas.

Aposta Palpite Odd Resultados Especiais Internacional vence 1.53 na Parimatch Ambos marcam Sim/Não Sim 2.25 na Parimatch Jogador a marcar Wesley a qualquer momento 3.10 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Internacional é o melhor time do segundo turno

Em 13 jogos realizados no segundo turno, o Internacional se destaca como o time mais eficiente da competição, tendo alcançado oito vitórias, quatro empates e uma derrota.

Ainda, é importante observar que como visitante, o Fluminense é o décimo quarto pior time da liga, com 11 derrotas em 16 jogos.

Sendo assim, e considerando o estilo de jogo que ambos demonstram atualmente, o Colorado, atuando em casa, é o favorito para vencer este duelo.

Palpite 1 - Internacional x Fluminense - Internacional vence: 1.53 na Parimatch.

Ambos buscam a vitória

O Fluminense ainda não está livre da disputa contra o rebaixamento, por isso, estará empenhado na busca por pontos neste jogo.

Do outro lado, por objetivos diferentes, o Inter também precisa vencer, assim pode ser firmar ainda mais no G-4, posição na qual o time almeja fechar o campeonato.

No jogo do primeiro turno, vale lembrar, ambas as equipes marcaram gols, sendo um empate por 1 a 1. Para essa partida do dia 8/11, também esperamos que ambos marquem.

Palpite 2 - Internacional x Fluminense - Sim para ambos marcam: 2.25 na Parimatch.

Wesley é o artilheiro do Colorado na competição

O jogador do Inter está desempenhando um excelente futebol, tanto que ele é o principal goleador do time gaúcho no Brasileirão, com 8 gols marcados.

Vale levar em consideração que o Fluminense tem uma defesa que já foi vazada 34 vezes em apenas 32 rodadas — ou seja, mais de um gol sofrido por jogo.

Dessa forma, considerando a boa fase do jogador e de seu time, e o fraco desempenho defensivo do tricolor, existe possibilidade do atleta anotar ao menos um gol na partida.

Palpite 3 - Internacional x Fluminense - Wesley marca a qualquer momento: 3.10 na Parimatch.